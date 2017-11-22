«Тайна Коко»: Лови свой миг удачи

Знакомство с чужой культурой и её уникальными традициями – процесс всегда волнительный и захватывающий. Чем глубже ты погружаешься, чем больше интересного и непривычного перед тобой открывается: у каждой культуры есть свои обряды, герои, особенности и, конечно же, праздники. Один из наиболее самобытных и узнаваемых во всём мире является День Мёртвых. Dia de Los Muertos в Мексике – это многовековая языческая традиция, восходящая к индейцам майя и ацтекам, пережившая испанскую Конкисту вместе с насильственным обращением проживающего на территории Центральной Америки народа в католицизм. Празднование длится два дня: 1 ноября мексиканцы почитают усопших детей и младенцев, а на следующий день – общаются со взрослыми. Однако ни о каком трауре и скорби даже речи быть не может. День Мёртвых – это замечательный повод посмеяться над смертью и наслаждать жизнью. Единственный минус в том, что появляется он только два дня в году и у жителей Мексики, Гватемалы, Никарагуа, Гондураса и Сальвадора. Это досадное упущение решились исправить выдающиеся аниматоры студии Pixar, посвятив свой новый оригинальный проект «Тайна Коко» мексиканской традиции почитания умерших, а заодно приобщив к ней весь мир.

Как мы знаем, Pixar – одна из ряда студий, входящая в корпорацию Дисней, но, правда, всегда отличающаяся особой оригинальностью и выразительностью. Поэтому при просмотре «Тайны Коко» вспоминается кроме схожего по теме продюсерского проекта Гильермо дель Торо «Книга жизни» ещё и прошлогодний практически родственный проект студии Дисней – «Моана», которая не только кардинально освежила целый архетип «диснеевских принцесс», но и стала живописным приглашение для зрителей окунуться в самобытную полинезийскую культуру с её мифологией и обычаями. Но режиссёры-аниматоры Эдриан Молина, помимо «Коко» работавший над сценарием «Хорошего динозавра», и оскароносный Ли Анкрич, приложивший руку к шедеврам студии вроде «Корпорации монстров», «В поисках Немо», а также второй и третьей части «Истории игрушек», не стали пытаться охватить всю культуру испаноговорящей Америки. Сила большинства продуктов Пиксар всегда была в умении авторов анимационной студии с помощью локальной темы (в данном случае – мексиканский традиционный праздник) рассказать уникальную историю для всех народов и религий, которая при этом является прекрасным красочным развлечением для детей с глубоким посылом для более взрослой аудитории. В этом плане «Тайна Коко» – не исключение и лучший их мультфильм со времён «Головоломки».

Главный герой анимационного фильма – юный Мигель, которому не посчастливилось родиться с любовью к музыке в семье, где она считается укоренившимся проклятием. Корни восходят к прапрадеду Мигеля, который променял жену и дочь на свою гитару и всеобщую славу. Однако прапрабабушка главного героя не растерялась, выкинула музыку из своей жизни, заполнив пробел сапожным ремеслом и обучив им сначала свою дочь Коко (прабабушку Мигеля), а затем внуков, которые передали знания дальше. Вот уже поколениями фамилия де Ривера славится почётным званием главных ремесленников сапожного дела во всей округе. Но Мигеля никогда особо не увлекал ни процесс чистки обуви всяким сеньорам на площади, ни маячащая в скором будущем должность сапожника. Даже когда матёрая бабушка, держащая, кажется, весь город в кулаке, старательно пытается донести до него важность их фамильной специальности, стоя перед семейным алтарём, Мигель мыслями и одной ногой уже в своём тайном уголке на чердаке, где у него смастерён собственный алтарь, во главе которого стоит великий музыкант Эрнесто де ла Крус. Там же хранятся отрывки из его фильмов, выступлений, заученные юношей наизусть. Там же он втайне держит свою гитару и впервые решается попытаться поймать свой миг удачи – принять участие в местном конкурсе талантов, объявленный в честь празднования Dia de Los Muertos. Однако приготовившись выступать перед живыми, Мигель к своему и потустороннему удивлению находит себя среди мёртвых.

«Тайна Коко» ― девятнадцатый проект Пиксар и, пожалуй, один из самых трогательных мультфильмов студии. Столь прочной эмоциональной связи со зрителем он обязан удивительной детализации и почтенному отношению к мексиканской традиции. Нам показывают и рассказывают в малейших подробностях об обрядах подготовки к празднованию и встрече с призраками умерших членов семьи, размещении и значимости алтарей. Более того, «живая» сторона мультфильма поражает своей красочностью, сочностью и культурной аутентичностью. Но когда действия «Тайны Коко» перемещаются в Город Мёртвых, фантазиям создателей нет границ – здесь есть место как фантастическим существам из народных поверий, ярким словно красочное мексиканское пончо, так и завораживающим локациям, экстравагантным как острая мексиканская кухня. Карнавал красок, стремительность событий и потрясающая, уже фирменная, анимация погружают зрителя в этот удивительный и для большинства незнакомый мир с первых кадров, заставляя сидеть с открытым ртом до самого финала и не замечая приближения в целом предсказуемой и знакомой развязки, во время которой ваши глаза будут наполнены слезами, а сердце разрываться от эмоций.

Для тех, кто не верит в сиквелы Пиксар и предпочитает их оригинальные истории, «Тайна Коко» станет долгожданным подарком, хотя если уж копать вглубь, то под свежей и самобытной обстановкой мексиканского Дня Мёртвых можно заметить, как кино частенько норовит шагнуть по протоптанному пути, следуя заветам фирменной пиксаровской формулы. Однако «Коко» ― живое доказательство, что упомянутая формула до сих пор работает, а качество её работы становится только лучше. А всё потому что студия знает свою аудиторию, умеет доходчиво и наглядно донести важную идею всем возрастам. На этот раз посыл мультфильма касается важности памяти (нет, не той, что затрагивается во «В поисках Дори», где она служит метафорой возможного конфликта в обществе), памяти о человеке после его смерти.

«Тайна Коко» ― эскапизм в чистой форме, где ещё одним важным инструментом погружения в атмосферу и попросту основополагающим элементом мультфильма является музыка. Несмотря на то, что это не такой мюзикл как «Моана», пение героев всё же периодически разбавляет повествование, перекладывая страсть и чувственность мексиканской души на язык музыки, который очаровывает как в смеси английского с испанским, так мелодичным русским дубляжом. Колоритны также и оригинальные композиции Майкла Джаккино, в которых можно расслышать звучания всех традиционных мексиканских инструментов – начиная, конечно же, с гитары и банджо, а заканчивая маракасом, тамбурином и пимаком.

Трогательное и неописуемо красочное анимационное приключение, которое затрагивает струны души при просмотре столь же умело, как юный Мигель обращается со струнами своей гитары. Pixar в лучшем своём виде: «Тайна Коко» не просто отлично развлекает и заколдовывает самобытной, аутентичной историей, но и преподает важный, мудрый урок о том, что культура – это семья, а смерть – это жизнь.