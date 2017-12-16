Виталий Милонов о своих детях

Самый яростный «гееборец всея Руси» (©) Виталий Милонов заверил меня: «все коллекторы = гомосеки». Ну, тот ещё эвфемизм, подумал я про себя, однако вслух решил уточнить: правильно ли я понимаю расклад – термин «гомосеки» употреблён прославленным депутатом в значении «нехорошие люди», типа, как «редиска» в незабвенных «Джентльменах удачи». Оказалось, нет: Виталий Валентинович настаивает, что люди, чья профессия есть сбор + возврат долгов в интересах кредиторов – нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ну, ясно: стёб да гон. Депутат таким экстравагантным ходом пытается привлечь внимание к проблеме. И лично меня сие позабавило: не могу не оценить дерзость такого маркетингового хода. Однако многие воспринимают Милонова как некоего подражателя Жириновскому, способному нести любую пургу ради привлечения электората. Не соглашусь. Владимир Вольфович = мизантроп. А Виталий Валентинович – добрый.

Да, его выступления – на грани фола. И за гранью политкорректности. Но человек-то он хороший. Не «редиска» ни разу.

А с коллекторами что-то делать надо, это и мега-толерантный Путин говорил.

Когда Виталий Милонов в разговоре упомянул некоего «духовного отца», крышующего его давнего оппонента Александра Невзорова, я поинтересовался у депутата – кто этот загадочный наставник?

«Сатана» – ровно ответил Виталий Валентинович.

Вот нравится он мне. Как и Александр Глебович, впрочем. Тролли 69 уровня. Не боятся публику эпатировать. Один продвигает термин «православие головного мозга», другой обвиняет противника в связях с Нечистым.

Кстати, в нашей первой беседе Милонов обрушился и на «веганов», а ведь Невзоров этим делом грешил вроде как.

Однако, сужу не по словам, но по делам.

У Милонова из 5 детей – 3 приёмных. Если бы каждый из ворогов питерского гееборца (©) взял бы в семью трёх сирот – детские дома в России можно было бы закрыть. О детях мы и побеседовали в этот раз.

«В ДНР позывной Густав»

– Изучал ваш «Фейсбук» перед вашей встречей. Абсолютно другой Милонов для меня открылся, не тот, который в эфире обычно. Увидел котика с редким именем Густав. Ваш?

– Мой, конечно,. Гибрид. Это помесь сервала и домашнего котика.

– Откуда животное?

– Из питомника, собственно говоря. Мы с женой немножечко сумасшедшие на котов. Много детей. И очень много котов.

– А кота взяли с именем?

– У нас был спор. Я требовал, чтобы у нас появился нормальный сервал. То есть, ну, нормальный дикий кот. Потому что до этого мне мой приятель предлагал практически ручную рысь. Но жену смутил термин «практически ручная». Мне так нравилась она, но потом мне сказали, что могут быть нюансы разные, когда она вырастет. Поэтому я говорю, давайте сервала. Но сервал, во-первых, стоил много…

– Много – это сколько? Сколько «много» для Милонова?

– Он стоил 100 или 200 тысяч рублей. Это много. Поэтому практически на халяву взяли помесь. Я предлагал назвать его Гюнтером. Но жена «Давай хотя бы не Гюнтером». Ну, ладно, тогда Густавом. У меня в ДНР позывной Густав. Ну, и кот тоже Густав, чтобы не путаться.

– У вас же дедушка, по-моему, Фердинанд, да? Это немцы все?

– Карл-Фердинанд, да, прусак. Из Кёнигсберга. Бабушка Августа Николаевна Лорх. Папа у меня из мерян. Это совершенно милая нация, живет в северном Поволжье. Меряне.

– Это славяне?

– Нет, это финно-угры, они православные. Но при этом у них остались часть каких-то традиций, идущих еще с дохристианской поры. Они пекут классные ржаные пирожки с картошкой или с рисом, как в Финляндии. Да. Ну, а по маме я, значит, там, чуть-чуть немец и чуть-чуть русских, да.

«Рэп – это часть шелухи»

– Приемных, вы берете, естественно, с именами. А своих почему так, а не иначе назвали?

– У нас все детишки новорожденные были. Поэтому имена сами давали.

– А чем руководствовались? Опять же, это, это жены решение или ваше, или коллегиальное?

– Ну, все зависит от того, кого вы спрашиваете. Если вы спрашиваете меня, то это мое решение. Если жену спрашиваете, то ее.

Ну, Марфа в честь сестры Марии. Николай в честь Святителя Николая. Петр в честь митрополита Московского Петра. Евдокия, безусловно, в честь святой Евдокии, жене очень понравилось это имя Евдокия. Ну, и мне тоже понравилось. Евдокия – это имя хорошее, русское. Хотя ее духовные родители по одной линии – это греки-киприоты. И это тоже греческое имя Евдокия. Ну, и Илья… Я хотел Игнатием назвать, а жена Ипполитом. Я позвонил очень дорогому для меня человеку, одному из епископов. Говорю, владыка, благословите. Он сказал, называй Ильей. Будет десантником. Так что Илюха у нас.

Я хочу отдать детей в кадетские корпуса обязательно, чтобы они прошли через школу жизни.

– Не девочек же, да?

– Ну, вот старшая Марфа учится в православной гимназии. Она учится –кроме традиционных предметов – еще церковно-славянскому, рукоделию учится. Там очень сильная дисциплина. Трудовая практика. Чтобы она росла в смирении, в дисциплине и…

– Бедный ребенок.

– Нет, почему? Она при этом прекрасно катается на гироскутере, занимается в олимпийской школе по плаванию. Она занималась таэквондо. То есть в этом плане она совершенно не ущербна.

– Но вы не разрешаете ей рэп, наверное, слушать?

– Слушайте, ну, просто нужно воспитать ребенка натуральным. Ну, просто надо воспитывать в духовной традиции русской. А рэп – это всего лишь часть шелухи. Вот негритянский джаз – это прекрасно. А рэп – музыка быдла. Давайте согласимся.

– А почему все-таки детей пятеро? Ну, тяжело управляться.

– Это не то, что тяжело, это просто очень затратно. Учитывая, что я живу половину времени в Москве. Семья живет в Петербурге. Она не может полностью переехать. Потому что у нас нет столько денег, чтобы жить в Москве.

– А как же эта шутка, которая ходит по соцсетям, что, мол, депутаты в этом квартале не получили квартиры? Я думал, что вам всем сразу квартиры выдают машины, служебные машины, телефоны.

– В пользование. У меня есть в пользовании квартира. Ну, я должен же где-то жить, да. Машину вызываю по мере необходимости. Приезжает рабочая машина, служебная. Причем, очень-очень скромного класса. Без всяких мигалок. Так что никакого такого экстра-бонуса от жизни в Москве я, честно говоря, не видел. Наоборот, очень тяжело. И я приезжаю каждый раз, когда могу, в Петербург. Там дочка и старший сын учатся в православной гимназии. И, в отличие от Москвы, это не 30-60 тысяч рублей в месяц, а всего 7 тысяч рублей в месяц.

«Навальный написал, где находится мой дом»

– Про детей ваша жена в соцсетях пишет много… Некоторые своих детей оберегают от внимания широкой публики. Тем более, что вы фигура публичная и…

– Если они не живут за границей, чего их оберегать-то? Мне нечего скрывать. Где мой дом находится известно, даже Навальный написал, где находится мой дом. Когда опубликовали, мне из Москвы друзья звонят, говорят, слушай, чувак, а чего так мало? Там, 12 соток.

Мы отдыхаем у моего кума на Кипре. Нет никаких секретов. Ну, в Петербурге, к сожалению, нету лета. Поэтому большинство петербуржцев лето проводят, ну, или часть лета, там, где тепло. Ну, вот, проводим, где тепло, где можем. В Турцию не ездим. В Турции ноги моей не будет, пока они не признаются в геноциде армянского народа и не освободят нашу гору Арарат.

– Насчет «нашей горы Арарат» сейчас армяне-то вздрогнут…

– Слушайте, моя двоюродная сестра, ее зовут Лилит, живет в Ереване, потому что она наполовину армянка.

– А что будет, если все-таки ваши дети подрастут и, ну, начнут слушать рэп или начнут исповедовать какие-то ценности, которые совсем не совпадают с родительскими? Вы будете отрекаться или вы будете наказывать? Все-таки пятеро не могут маршировать, как в армии, все в ногу. Кто-то, наверное, куда-то правее, кто-то левее пойдет.

– Ну, я бы мечтал, конечно, чтобы мои дети, мальчики закончили кадетский корпус ФСБ. А дальше уж посмотрим. Но понятно, это очень тяжело. Поэтому я, как отец, как, может быть, даже символичный отец и собирательный образ, я выступаю против того, чтобы к нашим детям лезли всякие гады. Поэтому я выступаю против пропаганды гомосексуализма, против бесконтрольного доступа детей к социальным сетям без ведома родителей. Я считаю, что мы должны определять, с кем наши дети общаются. Мы должны иметь право вето.

Фото: Семен ОКСЕНГЕНДЛЕР.