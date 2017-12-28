Программа «Взгляд»: наследники

Занятный ход мысли спровоцировал Иван Кононов, отвечая на мои вопросы для книги «Мушкетёры перестройки. 30 лет спустя», приуроченный к 30-й годовщине культовой программы «Взгляд». Цитирую:

«Говоря о «Взгляде» невозможно не вспомнить его основного куратора – Анатолия Григорьевича Лысенко. Втройне обидно, что один из отцов-основателей этой легендарной передачи, возглавив «Общественное телевидение», вместе с еще одним «нашим» Сашей Пономаревым, по каким-то причинам не сделал его событием. А ведь мог бы!».

И ведь действительно, ОТР возглавляет вертикальная тройка «Взгляда» конца 80-х: Александр Пономарев, Анатолий Лысенко, Сергей Ломакин; там работают реальные ударники «взглядовского» труда – бывший корр Елена Саркисян (ныне директор Дирекции общественно-политического вещания в Общественном Телевидении России) и бывший муз редактор Елена Карпова (зам директора); наверное, еще кто-то.

Почему это канал не дал ни рейтинга, ни славы его создателям? Этот вопрос задал респондентам книги.

Алексей Вишневецкий, «Россия 1»:

«Почему у Лысенко не получилось сегодня? А почему у Новожёнова не получилось после «Сегоднячко»? Почему Макаревич и Гребенщиков не дали ни одного хита после 80-х?

Потому что все эти люди благодаря своему таланту очень точно угадали, что именно было нужно в тот самый момент: какие темы, какие передачи, какие песни. Все они сделали то, что могли сделать только тогда, в нужной точке.

Они остались такими же, а мир изменился. И их талант уже не находил воплощения в новых условиях. Вот и все. Отыграли. Это не плохо и не хорошо, это нормально».

Вадим Гасанов, ВГТРК:

«Вообще это очень сложный вопрос. И проблемы, сформулированные в нем, имеют отношение не только к Лысенко или Пономареву, да и вообще к телевидению.

Но можно попробовать ответить, хотя бы частично.

Каждое событие, каждое явление необходимо рассматривать в его историческом контексте. Мелодия, звучащая из любого утюга 50 лет назад, сводившая с ума миллионы людей, сегодня может быть прочно забыта и остаться лишь в памяти постаревших меломанов, которые и сами-то ее каждый день крутить не станут. Звезды зажигаются и гаснут все время. А то, что было легко и просто, потому что когда-то человек был молод и энергичен, да к тому же не обременен лишними знаниями, уже почти недоступно или просто неинтересно ему же, но уже убеленному сединами опыта, в котором кроме побед есть и разочарования, и травмы, и обиды, и усталость.

Опять же, где критерий шедевральности? Создавать яркий продукт в конце 80-х было несравненно проще, чем сейчас. Ведь Лысенко и Сагалаев создавали альтернативу с чистого листа. Можно было все, и и все принималось на «ура». Ведь такого, что стало появляться, до того не было в принципе. А сейчас, с современной конкуренцией – уже не только с другими каналами, но и с зарубежными – мы можем их смотреть, с интернетом?

Есть и еще один момент. Создавать только шедевры никому не под силу. Если мы говорим о том, что любое произведение какого-то Мастера шедевр – это значит, он умер достаточно рано, а мы точно не знаем все его работы.

Ну вот Анатолий Григорьевич Лысенко. Человек, основную часть жизни проработавший на телевидении. Возглавлял молодёжную редакцию на ЦТ. Тогда его передачи были очень популярны. Вот, не заглядывая в интернет, многие ли люди даже моего поколения с ходу вспомнят интересные программы редакции? А ведь их было множество. «Весёлые ребята», «Салют, фестиваль»… Они были явлением, тот жанр на советском ТВ встречался крайне редко, потому и запомнили. Ну можно еще что-то вспомнить, если напрячься. А если я скажу, что программное детище Лысенко документальный супер-мега-сериал «Наша биография» сегодня помнят даже не все документалисты? Время, господа, время. У телевидения есть серьезный недостаток: самые лучшие программы недолговечны или сравнительно недолговечны.

Или давайте так. ВГТРК первой половины 90-х. Ну вспоминаем вместе. Что потрясло, что запало, что осталось вне времени? Кроме «Вестей»? Вот то-то и оно.

Высочайший уровень профессионализма Лысенко не вызывает сомнений. Но ведь кроме личности самого Творца есть еще и внешние обстоятельства. Россия-2017 отличается от СССР-1987-го гораздо сильнее, чем СССР-1987 от СССР-57-го. Это разные страны. Разные эпохи. Разные задачи и разные потребности. Зритель иной. Заказчик – тоже. И когда человек пришел на уже полностью оформленный телерынок, где уже все распределено и расставлено по ранжиру, а публика достаточно избалована, ждать от него, что он немедленно начнет рождать один шедевр за другим – сложно.

И это судьба не только Лысенко и его нынешней команды, а очень и очень многих ветеранов телевидения – такой она была у советских звезд, такой она стала у телевизионных ветеранов 90-х.

Кроме того, телевидение – это деньги. Причем, очень большие деньги. От количества денег, вложенных в проект, напрямую зависит то, что зритель видит на экране. С деньгами у ОТР с самого начала было не так, чтобы очень. Нет денег – нет качественного продукта. Надо ведь платить, прежде всего, за мозги. Причем не самих руководителей, а тех, кто, собственно, и создает наполнение канала. В линейке ОТР больше место занимают проблемы науки. Но чтобы сделать научный пул действительно явлением, нужен человек с интеллектом уж точно не ниже, чем у покойного Капицы и очень мощной внутренней энергией. Но такие люди, равно как и, повторюсь, качественный продукт, тоже стоят денег. Может ли ОТР платить? Или вот опять же, не секрет, что прошедшие два года были очень сложными практически для всех телеканалов. Прошли сокращения. Изменились линейки. Остались незакрытыми целые ниши. Кто-то видел, чтобы ОТР бегало по Москве, приглашая всех уволенных? Я тоже нет.

В одном из интервью Пономарёв гордо сказал, что Кремль никогда не диктовал ОТР, что показывать в эфире, а что нет. Не ставил условия. Все хорошо, но если так, то это означает одно: заказчик (а ОТР было создано все же, чего уж тут, по заказу сверху) безразличен к тому, что делает ОТР. В отличие от, кстати сказать, конца восьмидесятых, когда гремел «Взгляд».

Что-то достойное рождается не только при наличии средств, но и обязательно при каком-то серьезном конфликте, при преодолении, при желании доказать, победить, может быть, обмануть… Сейчас у ОТР таких проблем нет. Нет и соответствующего продукта.

Не стоит забывать о том, что люди, возглавляющие ОТР, уже давно всем все доказали и неоднократно подтверждали свой уровень. Поэтому хорошо еще, что ОТР вообще в эфире. Раз есть эфир – значит, есть возможность рано или поздно что-то сделать.

Сейчас все же время некоторого снижения телевизионной пасссионарности. А вот когда она снова будет востребована, а она будет востребована…

Ну и последнее: все же звёзды Перестройки – это очень специфическое явление. Они начали гаснуть уже начиная с 1991 года, а после 93-го процесс угасания пошел стремительно. До наших дней в эфире почти никто не дожил, дольше всех держались те, кто работал в новостях. Люди вырастали, уходили на административные должности, но… не все они были хорошими администраторами. Увы».

Майя Лаврова, автор программы «Тема»:

«Да, интересно. Но Лысенко и Пономарёв в структуре канала функционеры, а не творцы. А бывший музыкальный редактор – кстати, одна из самых лучших, сейчас не музыкой и музыкантами занимается, а политикой. В общем, наверное, все были хороши на своих местах когда-то».

Андрей Новиков-Ланской, президент Международного Пушкинского клуба:

«Должно быть, у Общественного телевидения в России плохая карма. Его неоднократно пытались сделать, ничего не получалось. Когда сделали, получили явно не то, что хотели».

Иван Усачев, ТВ-продюсер:

«Я глубоко уважаю всех вышепоименованных: Елена Саркисян привела меня во «Взгляд», именно она выписала мне пропуск в телецентр на первую рабочую встречу с Любимовым и Захаровым, она помогала с первыми съёмками; Анатолий Григорьевич заметил мои способности репортёра, а Александр Сергеевич Пономарев ещё долгие годы после «Молодёжной редакции» помогал мне с работой и курировал меня. И я хочу с этих страниц передать ему свою глубокую благодарность за то, что он для меня сделал. Почему ОТР не слишком популярно? Значит, так нужно».

***

На самом деле, проблема в том, что ОТР = секта. Что не есть плохо или хорошо. Многие редакционные коллективы выстроены по этим принципам, мне приходилось в таких работать. Но! Но если установки СМИ-секты не совпадают с аудиторией – нет успеха. А к профессионализму и качеству контента это отношения не имеет. С этими параметрами в команде Лысенко – полный порядок. Просто этого недостаточно, чтобы «дать рейтинг». Когда беседовал с Лысенко в студии проекта «Правда-24», понял, что создатель «Взгляда» это тезис принять не готов.