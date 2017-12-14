Национальная музыкальная премия

Пожалуй, добавлю несколько штрихов по поводу состоявшейся вчера Церемонии вручения Национальной Музыкальной Премии 2017, которую поспешили окрестить чуть ли не Российской Грэмми. Лет семнадцать назад была у нас уже Российская Грэмми под названием “Овация”. И хоть поговаривали, что она полностью ангажирована, но доводилось и мне быть в числе финалистов в номинации “Поэт года”. Я помню, что привозили меня со всеми почестями на лимузине к красной дорожке, вручали памятные часы, не говоря о красочных буклетах с фотографиями всех номинантов.

Словом, чувствовалось некое особенное отношение, уважение, проще говоря. Да и спонсор той премии бизнесмен Кузнецов не фигурировал ни в одной номинации, ни как поэт, ни как композитор, ни как кто-либо другой.

Вчера же всё было иначе! Никаких буклетов не было и в помине, а уж о памятных сувенирах или подарках и заикаться не приходится. Да ладно – подарки: на красную дорожку пробираться приходилось самому, а ведущих я так и не увидел. Не понимаю, зачем вообще нужно было по ней проходить? По поводу самой церемонии говорить ничего не буду, учитывая то, о чём я писал вчера в ироническом ключе. “Творчество” неугомонного спонсора было представлено сразу в нескольких номинациях. Но сомнений по поводу того, что мы с Сашей Шагановым, Костей Меладзе и Алексеем Романоф служим всего лишь “оформлением” ”поэта-лауреата”, которому в прошлом году “не удалось”, а “теперь вот удалось”, не было ни у кого! Если бы премию получил поэт Шаганов или кто-то другой, я бы одним из первых поздравил бы коллегу, но вчера у меня сложилось чёткое понимание, что все мы так называемые “академики” нужны только для того, чтобы придать некую статусность этому мероприятию, основная цель которого потешить неуёмное самолюбие главного спонсора. Конечно, звание “академика Национальной Музыкальной Премии” – это почетно и обязывает ко многому. Это звание нужно заслужить.

Я считаю, что мной сделано слишком мало для того, чтобы носить подобный громкий титул! И поэтому я – скромный автор, член Российского Авторского Общества, беру самоотвод и слагаю с себя эту непосильную “академическую” ношу!