Cколько ни пытаюсь смотреть рэп-баттлы, не вштыривает меня эта эстетика Гарлема, не мое это!

И этот баскетбольный мяч, который реппер швыряет в соперника, закончив свой ответ или предъяву ему – не по-нашенски все!

Другое дело, встали бы супротив друг друга два гусляра в лаптях свежего плетения да в рубахах длинных, домотканных!

Да и ударил бы первый гусляр, не Гнойный какой-то, а уважительно – Садко Селянинович, по струнам, да и запел бы голосом красивым,широким, про просторы наши необъятные, да про жизнь нашу распрекрасную!

А закончив зачин свой могутный, если так уж положено жанром, пусть захерачит соперника не мячом баскетбольным гарлемским, а нашими гуслями-самогудами певучими!

И тогда пускай соперник его превзойти попытается своей песнею величальною про просторы наши необъятные, да про жизнь нашу распрекрасную!

Вот такой рэп нам нужен!

А то развели, понимаешь, погань!