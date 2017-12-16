Cколько ни пытаюсь смотреть рэп-баттлы, не вштыривает меня эта эстетика Гарлема, не мое это!
И этот баскетбольный мяч, который реппер швыряет в соперника, закончив свой ответ или предъяву ему – не по-нашенски все!
Другое дело, встали бы супротив друг друга два гусляра в лаптях свежего плетения да в рубахах длинных, домотканных!
Да и ударил бы первый гусляр, не Гнойный какой-то, а уважительно – Садко Селянинович, по струнам, да и запел бы голосом красивым,широким, про просторы наши необъятные, да про жизнь нашу распрекрасную!
А закончив зачин свой могутный, если так уж положено жанром, пусть захерачит соперника не мячом баскетбольным гарлемским, а нашими гуслями-самогудами певучими!
И тогда пускай соперник его превзойти попытается своей песнею величальною про просторы наши необъятные, да про жизнь нашу распрекрасную!
Вот такой рэп нам нужен!
А то развели, понимаешь, погань!
Баттлы
Cколько ни пытаюсь смотреть рэп-баттлы, не вштыривает меня эта эстетика Гарлема, не мое это!
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