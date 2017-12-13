Грустное правило наших выборов состоит в том, что пока во всех интернетах и телевизорах пляшут модные кандидаты, которым даже сумку на вокзале оставить было бы крайне неразумно, – где-то в дальнем углу существуют вполне себе европейские и американские политики, которые в наших условиях не нужны, потому что нужны только клоуны.

Расскажу про это простую историю.

Я однажды приехал на радио раньше времени, а там до меня выступает какой-то неизвестный человек. Говорит об экономике.

Сижу, слушаю – и понимаю, что согласен с каждым его словом, что человек этот явно занят чем-то осмысленным, что он замечательно клеймит и проклинает секту имени Кудрина, и что его хоть сейчас можно брать в большие начальники, и это будет большая удача.

Но кто же это?

Выяснилось, что это директор совхоза имени Ленина, подмосковный капиталист-коммунист по имени Павел Грудинин.

Готовый, скажу я вам, премьер-министр.

На уровне единственного за четверть века цивилизованного нашего правительства Примакова-Маслюкова.

И сейчас я где-то краем глаза увидел, что его выдвигает в президенты какая-то левая тусовка – выдвигает без всякого смысла, потому что не будет, конечно, никакого Грудинина, а будет вечный Зюганов, и еще Ксения Анатольевна Навальная (сумки не оставляйте!), и будут опять разговоры про цирк, клоунов, хайп, пиар, безнадегу и тлен.

А люди-то есть.

Но никто их, разумеется, не то что во власть, а даже в кандидаты не пустит.

И – нет, это не реклама несуществующего штаба Грудинина.

Это мой вздох о том воображаемом мире, где такой штаб мог бы мне рекламу дать.