Смотрю, что россияне изгаляются в критике нового фильма Андрея Звягинцева. Во-первых, вы должны радоваться, что можете смотреть «Нелюбовь» в кинотеатрах – в свободной и демократической Украине фильмы, снятые в «стране-агрессоре», не показывают в кинозалах и поэтому «Нелюбовь» я [Читать...]

Частично навеянная «Сценами из супружеской жизни» Ингмара Бергмана история захватывает ядовитый брак при последнем его издыхании. Женя (Марьяна Спивак) уже нашла себе мужчину посолиднее и побогаче, в то время как Борис (Алексей Розин) вовсе обзавёлся новой подружкой, находящейся [Читать...]

У Звягинцева смотрела всего три фильма. «Возвращение», «Елена», «Левиафан». Ну, «Левиафан» – натуральный продукт на экспорт. Антураж и пр. Но всё остальное в нём приблизительно соответствует «обычному» Звягинцеву. Так вот, что хочу сказать вам, дорогие мои кинозрители. Во-первых, [Читать...]

Я смотрю, в моду вошел майдано-каминг аут. Интеллигенция не хочет в Крым как Чехов. Хочет на Капри как Горький. И чтобы не забанили шенген, заранее столбит местечки в будущем мире победившего США? Или я злой? Или это крик [Читать...]