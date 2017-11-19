Наконец глянул «Нелюбовь» Звягинцева – фильм вышел язвительным, едким и публицистичным. Режиссер говорит о понятных мне и болезненных вещах – крах института брака, полное отчуждение от родителей, маразм и неэффективность бюрократической системы. Звягинцева многие записали в русофобы, но это заблуждение. Андрея Петровича просто физиологически тошнит от сегодняшнего времени, а точнее от безвременья, в которое погрузилась Россия. «Нелюбовь» это крик от безысходности взрослого человека, чьи идеалы детства были жёстко растоптаны окружающей действительностью. «Нелюбовь» это боль и пустота от повседневности, метко зафиксированная камерой Михаила Кричмана. Финал невнятен. «Нелюбовь» художественно слабее «Левиафана», но посмотреть всё равно следует.