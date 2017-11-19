{ 19 ноября 2017 }

«Нелюбовь»

Рубрики: [Фейсбук]  

Наконец глянул «Нелюбовь» Звягинцева – фильм вышел язвительным, едким и публицистичным. Режиссер говорит о понятных мне и болезненных вещах – крах института брака, полное отчуждение от родителей, маразм и неэффективность бюрократической системы. Звягинцева многие записали в русофобы, но это заблуждение. Андрея Петровича просто физиологически тошнит от сегодняшнего времени, а точнее от безвременья, в которое погрузилась Россия. «Нелюбовь» это крик от безысходности взрослого человека, чьи идеалы детства были жёстко растоптаны окружающей действительностью. «Нелюбовь» это боль и пустота от повседневности, метко зафиксированная камерой Михаила Кричмана. Финал невнятен. «Нелюбовь» художественно слабее «Левиафана», но посмотреть всё равно следует.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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