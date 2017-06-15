У Звягинцева смотрела всего три фильма. «Возвращение», «Елена», «Левиафан».

Ну, «Левиафан» – натуральный продукт на экспорт. Антураж и пр. Но всё остальное в нём приблизительно соответствует «обычному» Звягинцеву.

Так вот, что хочу сказать вам, дорогие мои кинозрители.

Во-первых, Звягинцев – талантливый режиссер. Правда. Как хотите.

Во-вторых, успокойтесь. Каждый художник снимает о том, что он знает лучше всего. Фильмы Звягинцева – не о вас. Они все как раз о творческой интеллигенции. О ней, родимой. Она именно такая. Антураж роли не играет никакой. Это их Россия. Вернее, их страна Интеллигения. Они в ней живут. Но, поскольку сами себя узнавать эти господа не желают, они думают, что это «горькая правда» об окружающем. В каком-то смысле это так. Ведь творческую интеллигенцию окружает творческая интеллигенция. Это у них – нелюбовь.

Называть всё это русофобией глупо и несправедливо. Как только вы поймете, что это всё не о вас, не о попах, не о ментах, не о бизнесменах – так всё сразу встанет на свои места. Это всё о них. О маленьком благоустроенном адочке, в котором они живут.