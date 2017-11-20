Звезды сошлись

Вчера вечер был убит просмотром “Звёзды сошлись” по НТВ. Сей акт брезгливой бессмысленности, практически, самострел, произвёл находясь в здравом уме, но при чуть помутнённом сознании. Тема передачи: разборки Волочковой со своим ёбырем (зачёркнуто), любовником посредством федерального телеканала. Любовник выложил в сети фотки их половых забав, а после дал заднего. Мол, не я. Бывшая балерина ринулась защищать свои честь и достоинство.

В своё время я избавил себя от удовольствия просмотров передачи “Дом-2″ или как он там называется. Кусочки видел, охуевал и, по соображениям упомянутой брезгливости, время на это не тратил. Но представление от кусочков составилось добротное, хоть и ужасающее.

Этим “Домом” проводилась чудовищная по разрушительной силе идеологическая диверсия. Страну приучали к общению при помощи т.н. “новой искренности”, которая для убедительности раскрывалась перед объективами. Замечу, “новая искренность”, хоть и производное от творчества поэта Дмитрия Пригова – аполитична и “лирико-исповедальна”, но в исповедальности этой прешла все разумные ограничения. Собственно, это уже никакая не искренность, а голимый наигрыш, представление. Искренне – когда “быть”, а то, что привнёс нам “Дом-2″ – скорее “казаться”. Казаться искренними – чувствуете разницу?

Сейчас “Дом-2″ телевизионно маргинализировался, но направление вовсю прокламируется федеральными каналами. Спору нет – у передач типа вчерашней, есть свой зритель и зрителя этого надлежит окучивать, окормлять. Но, друзья, телевизионщики, нельзя же падать в ад так безоглядно. Пропаганда вульгарности, пошлости, уёбищности – именно диверсия. Барышня, с которой начинался “Дом”сейчас ломанулась в президенты, на её место заступила Лера Кудрявцева, ещё большая хабалка. Если у Ксении Анатольевны ужас заключался в блестящем образовании при отсутствии элементарного воспитания, то Лера (отчества не знаю), не обладает даже признаками образования, только методички “Дома-2″.

Зачем я всё это здесь пишу? Сам не понимаю. Надежды на то, что власть станет зачищать телеэфир от пошлости и всего этого ада, нету. В целях самосохранения больше не стану смотреть всех этих Лер, Малаховвых и иже с ними.

Простите что вспылил