Смотрю, что россияне изгаляются в критике нового фильма Андрея Звягинцева. Во-первых, вы должны радоваться, что можете смотреть «Нелюбовь» в кинотеатрах – в свободной и демократической Украине фильмы, снятые в «стране-агрессоре», не показывают в кинозалах и поэтому «Нелюбовь» я ещё не видел. В чём вся суть претензий к Звягинцеву? А в том, что он не пытается подстроиться под вкус обывателя и его представления об окружающем мире. Звягинцев – крупнейший российский кинохудожник современности. После смерти Балабанова он занимает в российской режиссерской табели о рангах места с первого по десятое, а позиции всех остальных начинаются с одиннадцатого места – слишком большой разрыв в масштабе дарования между Андреем Петровичем и всеми остальными. Звягинцева атакуют так, будто он родился в статусной семье как Михалков или Бондарчук и поэтому путь в режиссеры для него был относительно легок. На Звягинцева нападают так, будто он, гонясь за рейтингом и длинным рублем, снимает развлекательные сериалы для телеканалов. Но он ведь не спешит за конъюнктурой и последователен в своей позиции. Я видел все его предыдущие фильмы и был восхищен авторской глубиной и утонченной эстетской съёмкой. Художник это свой мир и он не обязан нравится всякой околотворческой накипи. Звягинцев приехал в Москву из глубинки, работал дворником, занимался рекламой и снял первый фильм почти в сорок лет, когда окончательно сформировался как творец – раньше чувствовал, что его время ещё не пришло. А критикуют его те, кто всегда лебезил, пресмыкался, выслуживался, чокался на фуршетах с нужными людьми, льстил и в итоге так и не родил ничего путного. Звягинцев это национальное достояние России. Он может ошибаться и заблуждаться, как и любой человек, но это всё совершенно искренне. Поэтому отношение к Звягинцеву для меня является маркером. Позволяешь себе хаять Андрея Петровича – значит ты ремесленник, пустышка и гаер. Понимаешь, о чем его работы – значит есть в тебе настоящее творческое начало. А «Нелюбовь» я еще обязательно гляну, потому что Звягинцев это высокое искусство мирового уровня. Звягинцев как ледокол идет своим путем, каждый раз несмотря на шквал критики делая цепляющие и запоминающиеся фильмы, и за это он достоин моего безмерного уважения. Творите и дальше, Андрей Петрович – пускай завистники захлебнуться собственной желчью!