За что я люблю радио СВОБОДА? Больше всего я люблю его за возможность возвращения в молодость – в мире хрен знает что, мир уже сто раз изменился, а на радио СВОБОДА все о диссидентах 80-х годов, все об [Читать...]

Либеральная пропаганда основана на постоянном обыгрывании темы «свободного мира» и «мира тиранов и рабов». То есть, с точки зрения этой пропаганды, человеческая история – это борьба свободных людей с людьми несвободными. Всю исходящую из этого риторику пародировать я [Читать...]

Когда человек на зоне, грешно оценивать его заявления, потому и не говорю, что сказанное сегодня Толоконниковой есть запредельная пошлость и дурновкусие. А сказала она вот что: “Меня не интересуют бренды и деньги. Мне важна свобода. Не для себя [Читать...]

Мне кажется, что свобода слова – а я люблю свободу слова – должна проверяться именно на тех случаях, когда человек говорит что-то отвратительное. Люди имеют право на глупость, гадость, пошлость, ругань, черный юмор – и вообще на любое [Читать...]

Вспомнить это слово заставило недавнее радостное заявление телевидения о полученной россиянами возможности обращаться с жалобами в Международный суд, а также наша демократическая действительность. Каждый день средства массовой информации напоминают нам о нашем “тоталитарном” прошлом и славят наступившее царство [Читать...]