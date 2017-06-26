{ 26 июня 2017 }

Свобода

Рубрики: [Фейсбук]  

Свобода, свобода… Как-то делился здесь ощущением, накрывшим при входе в “Маяк” лет восемь-десять тому. Ночью было, в летнюю пьяную московскую пятницу. Поднялся по крутой лестнице с улицы, мимо курящих и укуренных мальчиков и девочек, раскрылась дверь и шагнул в ад. Тогда ещё всюду курили и клубы дыма в помещении, при красном электрическом свете добавляли инфернальности к звуковому ряду. А звучала, визжала и заходилась в повышении регистра композиция с припевом”Freedom!”. Под неё иступлённо плясали и слово припева пропевали славные представители офисного планктона и художественной тусовки – из помрежей, костюмеров и вечно молодых художников преклонных лет. И подумалось тогда – вот какой свободы им надобно? вот так заходиться в пляске? вот так истерично прокрикивать это иностранное слово? Чего хотят, что формулируют в пожелании-требовании свободы?
Тогда ещё нас всех не постигло размежевание по отношению к Крымнаш, они просто не любили порядок. И уже не любили Путина, как его, порядка, воплощение. Не сталинского порядка – сурового и кровавого, а путинского – порядка с реверансами в их пьяную и несуразную сторону.
Нынче все мы прошли в формулировках пожеланий довольно далеко. Они готовы сдаться в плен грустному бэби, поверив обещаниям гуманных условий содержания и возможности петь и плясать под “Freedom!” за увитой радужнными ленточками колучей проволокой. А мы, патриоты, ну, большая и разумная наша часть, признаём свободу, как осознанную необходимость… защищаться.

Карл Шуман


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