Есть одно очень важное личное наблюдение, которым давно хочу поделится – шесть-семь лет назад я жил в Республике Коми, где дагестанской диаспоре принадлежит много чего. Магомеды везде ездят на тонированных девятках и все такое, но при этом у [Читать...]

Как мне надоели писклявые мышиные вопли одесситов “Мы не хотим в Россию!”. За 23 года независимости из масштабных проектов Одесса лишь благодаря частному капиталу получила новый стадион “Черноморец” и реконструкцию Аркадии (подкраска Оперного театра и восстановление Спасо-Преображенского собора [Читать...]