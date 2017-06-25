{ 25 июня 2017 }

Одесса

Рубрики: [Фейсбук]  

И о криминогенной обстановке в Одессе. Две недели назад у моей матери воры украли кошелёк. Будний день, шестнадцать часов, 10 станция Фонтана, Ванный переулок. Мать открыла машину, положила сумку на сидение рядом с водителем и вышла из салона. Водительская дверь была открыта чтобы машина проветривалась. И вдруг подходит какой-то тип с расспросами как пройти куда-то. Мать начинает ему отвечать, а это был отвлекающий маневр. В это время напарник прокрался с другой стороны, тихонько открыл дверь и вытащил кошелёк из сумки. Мать говорит, что это были грузины. Т.е. средь бела дня в людных местах в Одессе орудуют организованные преступные группы. Разгул этнического криминала. В кошельке было всего семьдесят гривен, невелика потеря, но всё равно в этой истории приятного мало. Воровать кошелёк у пенсионерки на скромной машине с прикрепленным к лобовому стеклу знаком «Инвалид» это мерзость. Поэтому если сейчас начнется кампания с требованием снять главу областной полиции, то я её поддержу. При прошлых милицейских начальниках такой наглости преступников я не замечал. Друзья, а вы или ваши близкие становились жертвой криминала в последнее время? Если да, то расскажите где и при каких обстоятельствах – надо знать опасные места коль полиция бездействует.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

Похожие посты:


  1. Одесса

    2. Одесса

    Есть одно очень важное личное наблюдение, которым давно хочу поделится – шесть-семь лет назад я жил в Республике Коми, где дагестанской диаспоре принадлежит много чего. Магомеды везде ездят на тонированных девятках и все такое, но при этом у [Читать...]


  2. Одесса

    3. Одесса

    Как мне надоели писклявые мышиные вопли одесситов “Мы не хотим в Россию!”. За 23 года независимости из масштабных проектов Одесса лишь благодаря частному капиталу получила новый стадион “Черноморец” и реконструкцию Аркадии (подкраска Оперного театра и восстановление Спасо-Преображенского собора [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««