И о криминогенной обстановке в Одессе. Две недели назад у моей матери воры украли кошелёк. Будний день, шестнадцать часов, 10 станция Фонтана, Ванный переулок. Мать открыла машину, положила сумку на сидение рядом с водителем и вышла из салона. Водительская дверь была открыта чтобы машина проветривалась. И вдруг подходит какой-то тип с расспросами как пройти куда-то. Мать начинает ему отвечать, а это был отвлекающий маневр. В это время напарник прокрался с другой стороны, тихонько открыл дверь и вытащил кошелёк из сумки. Мать говорит, что это были грузины. Т.е. средь бела дня в людных местах в Одессе орудуют организованные преступные группы. Разгул этнического криминала. В кошельке было всего семьдесят гривен, невелика потеря, но всё равно в этой истории приятного мало. Воровать кошелёк у пенсионерки на скромной машине с прикрепленным к лобовому стеклу знаком «Инвалид» это мерзость. Поэтому если сейчас начнется кампания с требованием снять главу областной полиции, то я её поддержу. При прошлых милицейских начальниках такой наглости преступников я не замечал. Друзья, а вы или ваши близкие становились жертвой криминала в последнее время? Если да, то расскажите где и при каких обстоятельствах – надо знать опасные места коль полиция бездействует.