«Ана, любовь моя»: Право сильного

Если в прошлом году основная масса любителей румынского кино, чьё количество постоянно растёт среди настоящих ценителей авторских работ, пристально следила и обсуждало негласное противостояние двух, возможно, главных деятелей румынского кино – Кристиана Мунджиу и Кристи Пую, чьи новые картины были в прошлогоднем конкурсе Канна, то в этом году всё внимание к себе приковал другой титулованный румын – Калин Питер Нецер. Его новая работа «Ана, любовь моя» была особенно ожидаема после триумфа режиссёра в Берлине в 2013 году с эмоционально-опустошающей драмой «Поза ребёнка».

Сюжет четвёртой по счёту картины режиссёра своим каркасом перекликается с предыдущей. Если обобщённо, то это снова история об одном, крайне уязвимом и эмоционально нестабильном человеке, на помощь к которому приходит кто-то очень любящий и отчаянно стремящийся к контролю, но во многом не получающий ответа взаимностью или хотя бы благодарности. Фильм открывается сценой страстного спора между Аной и Томой о Ницше, по их глазам видно, что они бы с радостью направили эту страсть в другое русло, что, собственно, произойдёт далее и будет показано максимально откровенно. Но сначала с Аной случается приступ, паническая атака, во время которой Тома показывает себя с сильной и уверенной стороны, без каких-либо медикаментов успокаивая девушку. На первый взгляд тема фильма складывается очевидным образом – влияние психического расстройства на отношения пары. Однако Нецер строит повествование с точки зрения Томы, а не Аны. Следовательно, и тема тут выходит уже другая – контроль как самоутверждающий инструмент личностного развития. Право сильного, которое к концу фильма удивительным образом переходит к уже другому игроку.

По сути, эта история о двух людях, становящихся жертвами своих собственных комплексов. Она страдает от подрывающего здоровье страха, причиной которого служит её болезнь, а у него патологическая необходимость всё контролировать. Без сомнений, они – та ещё парочка, однако главное то, как нам показан процесс «избавления» от их комплексов. Нецер использует нелинейное повествование, постоянно перескакивая между прошлым, настоящим и будущим. Зачастую, чтобы понять, какой временной отрезок сейчас на экране для зрителя ориентиром служит лишь лысеющий Тома. Чем меньше у него волос, тем дальше мы от начальной точки их отношений с Аной.

Отличительной чертой румынской новой волны является беспристрастный реализм. Несмотря на то, что «Ана, любовь моя» в отличие от «Позы ребёнка» менее акцентируется на этике современного румынского общества, останавливая свой взгляд на психологии двух индивидов, вовлеченных в отношения, в одинаковой степени сексуальные и романтические, Нецер всё же не обошёл стороной особенности своей культуры. Опять же, это прослеживается благодаря смещению повествования в перспективу Томы, через которую мы наблюдаем за ссорой с отцом, когда Тома в порыве ярости называет его «русским доносчиком»; мы слышим разговор с матерью, находящейся в курсе подробностей жизни сына, о которых он ей никогда не рассказывал; и, конечно же, гениальная сцена со священником, спрашивающим во время исповеди, какие сигареты Тома курит. Всё это мелким шрифтом указывает, что в современном румынском обществе политическая, личная и религиозная жизнь очень плотно сплелись в единый комок, который разорвать уже вряд ли получится. Об этом же говорил и Мунджиу в своём прошлогоднем «Выпускном», например, в сцене, где главный герой фильма жалуется полицейскому, что в его окно кинули камень, а уполномоченный страж правопорядка в ответ советует обратиться к священнику.

В «Позе ребёнка», несмотря на весь «румынский» контекст, Нецер рассказывает о вечном и свойственном не только людям, но и животным. За драмой о сбившем ребёнка мужчине и его матери Корнелии, пытающейся по всякому отмазать собственного сына (иногда переступая грани закона и морали), скрывается основополагающая притча о родственных инстинктах. Корнелия пытается помочь нерадивому сыну, который даже не проявляет ни капли уважения к родной матери, исходя далеко не из рациональных побуждений. Это материнский инстинкт, отчего кино приобрело универсальный характер, отчего и Золотой Медведь на Берлинском кинофестивале. «Ана, любовь моя» тоже пытается строить тему семьи на подсознательных инстинктах. Доминирующий отец Томы категорично против брака с Аной, настаивая, что его сын должен найти здоровую жену для производства здорового потомства. Любит – не любит, это неважно, естественный отбор – вот что правит бал. Как говорит психолог (между прочим, Адриан Титьени), корень панических атак Аны может крыться в инстинктивном желании найти и узнать своего отца, что частично находит своё подтверждение в дальнейшем. Однако все эти попытки «докопаться» до сути проблем обоих персонажей оказываются погребены под кучей других соседствующих тем, посылов, предположений, и без того перемешанных нелинейным повествованием. Отсюда на поверхности мы имеем лишь отношения двух проблемных людей, чью любовь и то, что за ней последовало, трудно назвать интригующим.

Редко, когда в румынских фильмах речь заходит о технических особенностях, ведь для этого кинематографа важнее «что», а не «как». Особняком стоит холодная, отстранённая операторская работа, полная длинных планов, в прошлогодней «Сьераневаде», но там она скорее олицетворяла дух умершего, витающий по квартире, полной людей, собравшихся на поминки. Нецер же выводит на невероятный уровень мастерства монтаж, за который фильм получил награду на прошедшем в этом году Берлинском кинофестивале. Именно благодаря невероятно динамичному для такого калибра драмы монтажу кино держит у экрана, не даёт скучать во время «бытовых» проблем главных героев и их многозначительных бесед. В целом же, «Ана, любовь моя» рассматривает любопытную историю отношений, построенных на токсичной зависимости друг от друга, через множество контекстов и психологических особенностей. По силе и эмоциональной реакции для Калина Питера Нецера данный фильм придётся всё же назвать шагом назад, однако планка качества осталась нетронутой.