«Сильнее»: Национальный герой

Положа руку на сердце, мы все должны признать, что Джейк Джилленхол заслужил свой Оскар ещё за работу в «Стрингере» Дэна Гилроя. Это, без сомнений, его лучшая на данный момент роль, но академики Джейка в том году даже не номинировали. А тот год – 2013-й – для него был фантастический: вышло три фильма с его участием, два из которых поставил Дени Вильнёв. Но ладно скромный артхаусный «Враг», в «Пленницах» старина Джейк выдал настоящий мастер-класс актёрского искусства. В близком к картине Вильнёва по настроению «Зодиаке» Финчера – снова прекрасная игра. Вспомним слабого «Левшу» Фукуа с феноменальным Джилленхолом или последующие вторые планы у Тома Форда и Пон Джун-хо. Ему всего лишь 36, но уже хоть сейчас вручай почётный Оскар. Единственную номинацию он получил за «Горбатую гору» Энга Ли, но в этом году у Джейка шансы попасть в пятёрку номинантов выше, чем когда-либо в жизни. Его перфоманс в биографической драме Дэвида Гордона Грина «Сильнее» невероятно мощный и убедительный. Правда, о самом фильме так не скажешь.

Кино затрагивает важную и трагическую страницу американской истории. Террористическая акция во время Бостонского марафона в 2013 году всколыхнула всю страну, те два взрыва до сих пор скорбным эхом отдаются по всему миру. В эпицентре одного из них находился Джефф Бауман (Джилленхол), который впервые променял традиционный просмотр матча своей любимой бейсбольной команды на поддержку в забеге своей бывшей девушки Эрин (Татьяна Маслани), в которую он до сих пор был влюблён. Они договорились, что Джефф встретит её у финишной линии с плакатом, который он сделает специально для неё. Эрин не надеялась, что он появится, но он всё-таки появился. Взрыв лишил Баумана обеих ног, но не его стремления жить. Непосредственно за секунды до трагедии он заметил террориста в толпе, проходящего мимо него. Придя в себя на больничной койке, первым же делом Джефф написал записку со словами «я видел его». В итоге ФБР благодаря его показаниям смогло поймать первого террориста. Страна радовалась этим событиям, начала восхвалять боевой дух Баумана, приписала его к национальным героям и сделала символом американской стойкости. А что в это время чувствовал сам Джефф? Да кому это вообще важно.

Вам кажется это слишком цинично? Но именно в таком ключе развивается история по отношению к главному герою. Нельзя сказать, что родственники от него отвернулись, они наоборот обрадовались внезапной популярности Джеффа – приглашения на званые ужины, бесплатные билеты на спортивные события для всей семьи. Гордон Грин отчётливо показывает нам, насколько счастливы все вокруг, от его близких до страны в целом, которая сделала его не только олицетворением лозунга Boston Strong, но и широким мужским плечом национального размаха, в которое может поплакаться любой американец. Особенно прошедший Ирак или лишившийся кого-то или чего-то (например, тоже какой-нибудь части тела). Единственный близкий человек к Джеффу – это Эрин, ставшая в данной истории символом чистой женской жертвенности во имя любви и, может, чуточку из-за сожаления и жалости. Маслани ничуть не уступает своему мастеровитому партнёру по экрану, её героиня с характером, но в то же время уязвимая и хрупкая. Название фильма подходит в равной степени и к её героине, поскольку Эрин тоже пришлось быть сильнее, чтобы преодолеть себя в некоторых ситуациях, в которых многие другие попросту бросили бы всё и ушли.

Грин, чью фильмографию шатает от хулиганских комедий с Джеймсом Франко и Дэнни МакБрайдом до серьёзных независимых драм с Аль Пачино и Николасом Кейджем, снял чисто американское кино. Возможно, он планировал биографический фильм о Джеффе Баумане, но получилась у него ода американскому духу. В этом плане его работа напоминает картины Питера Берга, того ещё голливудского ремесленника, воспевающего Штаты в своих фильмах. В прошлом году у него вышел «День патриота», тоже рассказывающий о взрыве во время Бостонского марафона. Лента с Марком Уолбергом стала песнью героизму обычных людей, как полицейских, так и прохожих, сплотившихся перед лицом общей угрозы. Но, несмотря на сугубо американскую трагедию, Бергу удалось ударить в сердце зрителям независимо от их национальности. Тот фильм не вешал на себя ярлык «мы сможем, потому что мы – американцы», он тихонько нашептывал каждому на ушко: «Мы сможем, потому что мы – люди и мы едины». Целью же «Сильнее» было не показать то, как обычные люди пережили трагедию, произошедшую 15 апреля, а показать внутренние переживания и социальную адаптацию одного конкретного человека – Джеффа Баумана, на которого взрыв повлиял напрямую. Мы наблюдаем за его испуганными глазами, когда его везут во время хоккея на лёд, чтобы он почётно вбросил шайбу. Видим его внешнюю борьбу с ситуацией, как он пытается заново овладеть собственным телом. Поражаемся его уникальной способности сохранять позитивный настрой и превращать в шутку даже самую плачевную ситуацию («два с половиной человека»). Но всё это защитные механизмы, плотный, непроглядный занавес, за которым режиссёр прячет настоящие чувства героя. Порой он его поднимает, как в сцене в машине, подарив кинематографу один из самых драматически проникновенных эпизодов за этот год. Но опять же – тут заслуга Джейка и Татьяны, которые выдавливают по максимуму из не слишком щедрого сценария.

Всё же Джилленхолу за роль Джеффа Баумана Оскар не получить, а вот номинацию на него – дело уже фактически решённое. Несмотря на физическую трансформацию, актёр вкладывается целиком в своего персонажа, рисуя убедительный портрет национального героя. Его игра вместе с не менее яркой и запоминающейся Маслани превращают «Сильнее» из очередного американского байопика для американцев в крепкую драму, которая поддерживает эмоциональную связь со зрителем, даже несмотря на то, что сама идея фильма хромает на обе ноги.