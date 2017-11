«Тор. Рагнарёк»: За Асгард!

Мрачнее, серьёзнее, реалистичнее – именно такому негласному курсу за последнее десятилетие стали придерживаться почти все экранизации комиксов. Акцент на размах, сложные моральные дилеммы и принудительное очеловечивание вымышленных героев стал залогом современных тенденций в построении кинокомикса. Но кинематограф никогда особо не жаловал тотальной систематизации, предлагая зрителям к каждому правилу освежающие исключения. Одним из таких становится семнадцатый по счёту фильм Кинематографической вселенной Марвел и третий про приключения асгардского громовержца – «Тор: Рагнарёк», чей режиссёр, Тайка Вайтити, вводит инъекцию чистого веселья в жанр. С лёгкой подачи, в шутливой манере и красочном исполнении у него вышла лучшая часть трилогии и самый смешной фильм за девятилетнее существование общей вселенной.

Тор в исполнении Криса Хэмсворта предстал на экранах в 2011 году под руководством режиссёра Кеннета Браны, наполнившего фильм самыми настоящими шекспировскими страстями, где титульный герой с серьёзным лицом и грохотом в голосе заявлял, что намерен спасти мир. Тон новой картины становится очевиден ещё даже до появления вступительных титров. Мы видим, как тот же самый некогда помпезный Тор коротает время в клетке, непринуждённо болтая о жизни и всяких пустяках со скелетом. Мгновение спустя он уже буквально «зависает» с могущественным огненным демоном Суртуром, чья злость и внушающий внешний вид не препятствуют шуткам и гэгам над самой ситуацией. Но демоны на то и демоны, чтобы обламывать любую вечеринку, поэтому Суртур отчаянно пытается донести до Тора мысль о неизбежно приближающемся Рагнарёке, что в переводе означает гибель всего живого. Однако огненный демон – не единственный злодей в этой истории. Беспощадная и прекрасная Хела (Кейт Бланшетт), являющаяся сестрой Тора и Локи (да, Том Хиддлстон снова с нами), имеет своим планы на трон Асгарда. Кроме того, так получилось, что она ещё и богиня смерти. Ну, вы понимаете, тяжелые времена братьям (не по крови) гарантированны. Настолько тяжёлые, что оба они оказываются на другой планете – Сакааре, на которой предусмотрены только два развлечения: копаться в мусоре и принимать участие в гладиаторских боях. Экскурсия по незнакомой земле для Тора начинается с первого, а заканчивается вторым – чтобы выжить, ему нужно победить на арене местного несокрушимого чемпиона. Из плохих новостей – мститель с Асгарда безвозвратно лишился своего могучего молота (а ещё своих длинных белокурых волос). Из хороших – он всё-таки не бог молотов (да и постриг его не абы кто). Есть ещё и третья новость – тем самым чемпионом является старый знакомый Тора, его «друг с работы» Халк (Марк Руффало).

Мы любим Тайку Вайтити за его уморительное мокьюментари What We Do in the Shadows (прости, российская локализация, не в этот раз) и прошлогоднее очень классное инди «Охота на дикарей» с Сэмом Нилом. У этого новозеландского режиссёра просто потрясающее чувство юмора, с которым он идёт по жизни и создаёт свои фильмы. «Тор» становится его первым крупным блокбастером с огромным бюджетом и звёздами первой величины, но, как мы видим, Вайтити совершенно не растерялся, сняв кино в своём отличительном стиле. «Рагнарёк» ― это веселие нон-стоп, поток шуток, приколов, клоунады и попросту источник отличного настроения. Глядя на это двухчасовое представление, понимаешь, что Marvel Studios научились в полной мере давать своим ремесленникам режиссёрскую свободу. Чуть ранее в году этот тезис подтвердил Джеймс Ганн со вторыми «Стражами галактики», но у Тайки задача стаяла чуть сложнее. Он – третий режиссёр во франшизе о Торе, которая за два предыдущих фильма уже сформировалась и создала чёткий образ каждого персонажа. Нужен был свежий подход. И Вайтити его предоставил, превратив «Рагнарёк» в чистую комедию и надломав устоявшуюся формулу супергеройских фильмов. Правда, он не то чтобы надломал, скорее обстебал её: только намечается пафосный монолог, как герою случайно отскакивает мяч по голове, который он надменно жонглировал. Вот-вот будет эпическое возвращение героя в бой, но вместо этого он неуклюже падает. Вайтити высмеивает все устоявшиеся клише и пафосные моменты современных кинокомиксов – вот мы наблюдаем за трогательным, но излишне пресным разговором между Тором и Локи, а уже мгновение спустя они разыгрывают самое настоящее представление, заставляющее взорваться от смеха. Всё здесь в самый последний момент «идёт не по плану»: то кто-то промахнётся мимо цели, нажмёт случайно на что-нибудь или просто швырнёт куда-то гигантскую челюсть, что сводит всю пафосность момента к всеобщему смеху. Здесь даже есть Отомстители – эдакий собирательный стёб над всеми супергеройскими тим-апами.

Несмотря на то, что официально Тайка не значится сценаристом этого фильма, его руку видно сразу. Особенно в отношении к персонажам. Крис Хэмсворт получил шанс разгуляться на полную мощь, отчего австралийский актёр буквально засверкал молниями в кадре. Линия «нового» Тора в разы привлекательней и интересней, что были раньше, включая два появления в «Мстителях». Казалось, Хэмсворт идеально подходит на партию блондинистого бога, но чего-то постоянно не хватало. Как оказывается, более лёгкого подхода и акцента не на самом персонаже, а на его отношениях с окружающими. Вайтити снял первую чистую комедию в КВМ, это уже было сказано, но ещё он снял полноценное бадди-муви. Причём двойное: Тор с Локи и Тор с Халком. Кроме интересного подхода к титульному персонажу, изменения произошли и с Локи: ему поубавили амбиции, отчего увеличился его шарм и прибавился сарказм, а за Хиддстоном стало ещё приятнее наблюдать. Героя Руффало наконец избавили от самобичевания и жалости, в своём обновлённом образе Халк откровенно хорошо проводит время. Впрочем, как и все в этом фильме. Даже Энтони Хопкинс в роли Одина получил шанс позаигрывать с публикой.

Огромная заслуга Вайтити в общем успехе «Тора» заключается в выдержанном тоне от начала до конца. Там, где споткнулся в этом году Джеймс Ганн, переборщив с неожиданными скачками от шуток ниже пояса до серьёзных драматических моментов, Тайка становится образцом. Его фильм уникален тем, что он достаточно самобытный и цельный, что вполне может обойтись без лишней драмы. Как это так, современный кинокомикс без драмы? А как же Рагнарёк, спросите вы, конец света всё-таки дело серьёзное? При оригинальном и талантливом подходе можно заставить работать всё что угодно. Нет, в фильме есть драма – в основном касающаяся линии с Одином, и тема Рагранёка обыграна с позитивной стороны – к которой снова причастен персонаж Хопкинса. Вайтити снял настоящий комикс в формате двигающихся картинок, а комиксы были созданы для того, чтобы развлекать. Кстати, в этом плане «Тор» должен порадовать фанатов, поскольку тут куча пасхальных яиц для читателей со стажем и очень бережная адаптация мини-серии «Планета Халка», которая легла в основу линии на Сакааре.

Кейт Бланшетт становится первой злодейкой в КВМ. Но не только пол героини выделяет её среди остальных коллег по злодейскому цеху, а ещё подход к изображению Хелы. Бланшетт прекрасна, потому что она как и все понимает своего персонажа – но только если «новые» Тор, Локи и Халк отчасти пародируют прежние версии самих себя, Хела насмехается над целым архетипом злодеев Marvel Studios. А ещё у героини шикарная предыстория, переплетающаяся с другой новой героиней третьего «Тора» ― чертовски прекрасной Валькирией (Тесса Томпсон). На её фоне даже Локи более женственен, поскольку та, как свойственно матёрым воинам, прожившим несколько сотен лет, «пила, пьёт и будет пить», а ещё за словом в карман не лезет. Тайка Вайтити только что подарил нас самую лучшую вариацию Хана Соло в кино за долгое время.

Одной из самых обожаемых фанатами черт фильмов Марвел являются камео. И «Тор: Рагнарёк» в этом плане настоящая сокровищница. Причём камео здесь двух типов. Первый – в рамках кинематографической вселенной: небольшая роль Бенедикта Камбербэтча в уже полюбившемся всеми образе доктора Стрэнджа и короткое появление Скарлетт Йоханссон. Второй тип камео подразумевает несвязанных с Марвел актёров, которых здесь двое и оба они появляются в одной уморительной сцене в начале, но я не буду упоминать их имена, чтобы не испортить эффект (хотя вы, наверное, уже знаете). Камео Стена Ли уже давно не поддаются классификациям, а вот сам Тайка, пожалуй, сыграл полноценную второплановую роль в своём фильме. Его персонаж – целиком состоящий из камней революционер-неудачник Корг (революция, к слову, провалилась из-за того, что было распечатано мало листовок – классический юмор Вайтити). Многие говорят, что Тайка украл свой собственный фильм, прописав своему персонажу самый смешные фразы, но, на мой взгляд, его шутки далеко не всегда достигают цели. Хотя так можно сказать и обо всём фильме в целом. Он полон глупых и нелепых шуток, однако каким-то магическим способом «Рагнарёк» умудряется превращать всё это в преимущество. И вся магия опять же – в равномерном и последовательном тоне картины. Добавь к ней лишней серьёзности, мрачности и всё бы рухнуло в одночасье.

После прошлогоднего «Противостояния» стало понятно, Марвел научились работать со вторым планом, должным образом распределяя экранное время и роли в сюжете между второстепенными персонажами. Однако именно в третьем «Торе» второй план засиял. Где чуть ранее в этом же году провалился Джон Уоттс в «Человеке-пауке», не сумевший достаточно «оживить» никого из второго плана кроме великолепного Майкла Китона, Тайка Вайтити приготовил для вас целую галерею ярких второплановых персонажей. Вам остаётся только выбрать любимого из них. Мой – Грандмастер в исполнении переживающего сейчас вторую молодость и новый пик популярности Джеффа Голдблюма. Грандмастер – один из старейшин вселенной (брат Коллекционера, которого играет Бенисио дель Торо), божок местного разлива и диско-император Сакаара, устраивающий гладиаторские бои. В свободное время он превращает дальних родственников в кашу и сочиняет убойные треки за диджейским пультом. Не сказать, что такой уж антагонист, но личность он яркая и запоминающаяся.

Самый бросающийся в глаза минус фильма состоит в его заметном делении на две части: Сакаар и Асгард. Перемещение с одной планеты на другую в каком-то роде делает из «Тора» космическое роуд-муви, но, правда, это только на бумаге звучит столь круто. Часть фильма, которая развивается на Сакааре, похожа на кино Тайки Вайтити, спродюсированное Marvel Studios. Однако то, что происходит в Асгарде – это уже кино Marvel Studios, срежиссированое Тайкой Вайтити. Нет, нельзя сказать, что эта грань заметно портит фильм, но чем ближе он к завершению, тем он более предсказуемый. Хеймдалл (Идрис Эльба) играет роль местного Моисея, водя народы по горам, а новичок франшизы, Скурдж (Карл Урбан), становится кем-то между доктором МакКоем из «Стартрека» и судьёй Дреддом. Но что в финальном акте особенно хорошо – это решающая битва. Вообще экшен в «Рагнарёке» на удивление разнообразен и увлекателен. Да, возможно, тут больше компьютерной графики, чем фильм нуждается, но уж очень много приятных и выигрышных решений, два из которых непосредственно связаны с песней Led Zeppelin. Однако если начальная сцена только дразнит, финальная разборка под Immigrant Song – пример чистейшего кинематографического восторга. Вайтити превращает типичную комиксную схему «плохие ребята огребают от хороших» в чистейший рок-н-ролл. За такую сцену хочется поблагодарить всех асгардских богов, ибо из-за такой энергии, музыкальному ритму и драйву она запросто обходит все блокбастеры 2017 года по количеству удовольствия, получаемого при просмотре одной единственной экшен-сцены.

Продолжая наделять кино пометками «лучший» и развивая его музыкальную тему, нужно отдать должное композитору Марку Мазерсбо. Его оригинальный саундтрек, пожалуй, лучший что был в фильмах Marvel Studios. Смешивая героические мотивы с весёлыми мелодиями, ударные с синтезатором, Марк написал замечательные композиции, который одновременно звучат современно и будто бы из времён, когда были популярны фильмы со Стивеном Сигалом и Жан-Клод Ван Даммом. Мазерсбо использует электронное звучание синт-вейва и накладывает его на звуки 8-16-битных игровых приставок, подчёркивая приверженность «Рагнарёка» к стилю ретро не только в ярких костюмах и кислотно-конфетных декорациях, но и музыке.

Напоследок, режиссёру удалось невозможное: он ещё сильнее подогрел интерес к «Войне бесконечности». Во-первых, у Марвел очевидно, что космос – главный источник веселия, поэтому встреча обновлённых, комедийных Халка и Тора со Стражами галактики – событие по меньшей мере горячо предвкушаемое. Во-вторых, заслугами новозеландского бога юмора и отличного настроения Тайки Вайтити персонаж Хэмсворта получился намного интереснее, чем его вариации других поставщиков, и теперь Тор вполне дорос, чтобы стать полноценной альтернативой в главном споре КВМ – кто круче: Капитан Америка (Крис Эванс) или Железный человек (Роберт Дауни-мл.).