«Кот»: Национальный символ Стамбула

Третий по счёту Международный фестиваль документального кино «ДОКЕР» завершился показом весьма простого, но неописуемо милого и очаровательного турецко-американского фильма «Кот». Этим хитрым трюком организаторы фестиваля решили не просто закончить смотр на лёгкой и позитивной ноте, но и попытаться привлечь новую, далёкую от документального кино аудиторию. Мне кажется, они справились с обеими задачами: в главном кинозале Москвы аншлаг, а зрители тонут в умилении.

В объективе камеры – одни из самых важных резидентов Стамбула, кошки. Без них не обходится ни одна улица «второй» турецкой столицы. У большинства из них нет хозяев, однако это не значит, что четырёхлапые в этом городе остаются без любви и заботы. Кто-то накормит рыбой, кто-то мясом, где-то нальют молочка и уж точно везде обласкают и почешут за ушком. Документальный фильм «Кот» хоть и рассказывает о роли и значимости кошачьего «населения» в жизни Стамбула в целом, он также останавливается на семи отдельных кошках. Семь личностей, у каждой из которых своя судьба и история: карманница и добытчица Сари (с которой начинается фильм), любвеобильный Бенгу, безумная Псикопат (ага, это по-турецки «психопат»), душа компании Дениз, прирождённый охотник Аслан (который в одиночку обороняет целый морской плот от полчища канализационных крыс), джентльмен Думан (который сначала постучит, прежде чем войти) и игривый Гамзис.

«Говорят, коты знают о существовании Бога. В то время как собаки считают Богами людей, кошки же понимают, что человек – лишь посредник».

Однако фильм не только рассказывает и показывает сугубо кошачьи будни, документальное кино нуждается в рассказчиках. И как бы настойчиво тебе в микрофон не мурлыкали, без людских рассказов кроме умиления до зрителя ничего бы не дошло. А рассказывают здесь как обычные прохожие, так и «случайные» хозяева. Например, продавец рыбы у причала повествует о том, как нашёл себе друга по интересам: как-то раз он просто наткнулся на котёнка, лежащего сверху его торговой палатки, накормил его, и теперь они каждый день встречаются на рабочем месте. Другой моряк рассказывает более удивительную историю, как у него произошла двойная трагедия – утонуло его рыбачье судно, он собрал все свои деньги и купил новое, и оно тоже тут же затонуло. Несколько дней спустя он в отчаянии прогуливался по пляжу и встретил кошку, указывающую ему на чей-то утерянный кошелёк с 120 лирами, именно столько и было необходимо на новую лодку. С этого дня он регулярно кормит десятки бездомных кошек у порта и ежедневно заботится о хрупких котятах, оставленных без материнского молока.

Рассказывающая про независимую Дениз девушка поднимает очень острый вопрос для современного мусульманского общества – роль женщины в нём. На примере этой кошки она показывает, что, несмотря на все трудности в выражении своей индивидуальности, ей удаётся быть самой собой и отстаивать свои интересы (например, в одиночку защищая своих котят). Владелец небольшого магазинчика, который в своё время встретил на улице игривого Гамзиса, проливает свет на социальную сторону «кошачьего» здравоохранения. Естественно, что для города, в котором живут сотни тысяч кошек, Стамбул должен заботиться о здоровье четырёхлапых уличных бродяг особенным образом. Игривость Гамзиса – не единственная его черта, он также очень проблемный кот: то вывихнет лапу в драке за территорию, то подхватит какое-нибудь вирусное заболевание, в общем, он частый гость в соседней ветеринарной клинике. Опекающий его владелец магазина делится с режиссёром фильма Джейдой Торун, что у них есть общие «районные» ветеринарские счёта, иначе бы все уже давно разорились. То есть все чаевые в магазинах и небольшие суммы денег при оплате счетов за государственные услуги вроде кварплаты идут в общий котёл, так сказать, откуда происходит оплата ветеринарских услуг. Очень удобно и продуманно.

Один из интервьюеров произносит такую фразу: «Если человек не любит животных, то он не сможет полюбить и человека». Любовь к кошкам как целительная сила играет одну из центральных ролей в фильме, однако не только в контексте человеческого эмоционального катарсиса. Кошки являются важнейшим элементом самоопределения крупнейшего города Турции. Они – визитная карточка Стамбула, часть городского пейзажа, связующее звено между миром дикой природы и домашним уютом. Кошки здесь символизируют традиционность и самобытность, а как мы знаем, именно по этим двум характеристиками в первую очередь наносит удар индустриализация. Постепенно документальная лента из милых видео-нарезок с микроисториями про котов превращается в глубокое, трогательное рассуждение о силах природы – с лапами и хвостами – выживающих и процветающих в жёстких условиях индустриального мира. И если коты на экране всегда актуальны, то острый социальный подтекст в рассказе о них придаёт данному документальному фильму не просто глубину, но и необходимую культурную значимость.