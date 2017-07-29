“Аритмия”: Помирайте на здоровье

Все профессии важны, все профессии нужны. Однако одной из древнейших и основополагающих является профессия врача (доктора, лекаря, хирурга, в зависимости от эпохи и места). Зачастую именно в медицинском ремесле огромную роль играет такое понятие, как «призвание». Конечно, всегда можно выучиться, но даже пройдя все ступени профессионального образования, далеко не у всех получается «чувствовать» то, чем они занимаются. Но герой нового фильма Бориса Хлебникова Олег (Александр Яценко), безусловно, чувствует. Работая на скорой помощи, он не просто чувствует своё ремесло, он знает и любит его. В «Аритмии» показаны не только рабочие будни медицинских работников, здесь невероятная атмосфера жизни простых людей с их проблемами, трудностями и радостями становится благодатной почвой для нетривиальной и искренней истории любви.

Талантливый врач и квалифицированный работник «скорой», Олег постоянно всеми мыслями живёт от вызова к вызову, от пациента к пациенту, забывая тем самым не только о самом себе, но и о собственной личной жизни. Возможно даже, Олега всё устраивает, но вот его жену – Катю (Ирина Горбачёва), так же врача – такое течение совместной жизни уже совсем не радует, поэтому она просит о разводе, правда, делает это в сообщении, понимая, что не сможет сказать ему в глаза. Главному герою приходиться не только спасать других (чему препятствует новый начальник, заботящийся исключительно о показателях и статистике, а не о людских жизнях), теперь Олегу нужно ещё и постараться спасти самого себя.

Первым, что бросается в глаза – это интересный выбор города, в котором развиваются события. На место заезженных Москвы и Санкт-Петербурга пришёл Ярославль, символизирующий в первую очередь то, что в каждом городе этого огромного земного шара есть люди, нуждающиеся, чтобы их любили и чтобы они сами любили. А именно это и нужно двум главным героям – Олегу и Кате. Оба – крайне сильные персонажи, через которых режиссёр ювелирно показывает два противоположных взгляда на совместный быт: мужской и женский. И показано это очень грамотно – посредством ярких фраз, говорящих жестов и всплесков эмоций, которым не нужны слова. Мы видим настоящую любовь настоящих людей, испытывающих разного рода кризисы – как на работе, так и в реальной жизни. Но очевидно, что они не могут просто так взять и разойтись, ибо есть фундамент (которого не нашлось у героев «Нелюбви» Звягинцева). И показан он просто великолепно: Борис Хлебников с Натальей Мещаниновой (второй автор сценария) не делают акценты на прошлом героев, но и не оставляют его недосказанным, вписывая в сюжет обрывки фраз и комментарии коллег, вроде «вам-то здорово, вы познакомились ещё во время учёбы, а нам, одиноким, с таким графиком трудно найти себе половинку». Эти фразы и комментарии, казалось бы, случайно проскальзывающие во время всеобщего веселья и застолья на кухне, говорят о многом. Во-первых, о том, что любовь, собственно, никогда и не покидала этот дом (но тут уже заслуга не совсем сценаристов, сколько актёров, создающих нереальную химию между Олегом и Катей одними лишь взглядами). А во-вторых, что благодаря этому самому фундаменту, возможно, их отношения и выжили. А раз есть фундамент, то есть и надежда, что в будущем они с трудом, но возведут на нём свой собственный нерушимый замок любви и взаимопонимания.

Борис Хлебников рисует невероятный портрет людей на грани нервного срыва. Людей, переживающих кризисы и тонущих в круговороте рутинной жизни. Врачи крайне недовольны новым начальством, да и сам начальник, кажется, вот-вот поувольняет беспечных, по его мнению, работников скорой помощи. Кризис добрался и до отношений Олега с Катей. Он в бесконечных рабочих буднях потерял самого себя, смирился с аритмией своей жизни, ему кажется, что всё хорошо так, как оно есть. Но его мужское «так и должно быть, я с тобой, что ещё нужно» неизбежно сталкивается с её женским «мне кажется, я никогда не долечу до твоей галактики». Они оба понимают, что в тупике, их отношениям нужна встряска. И это происходит в той самой великолепной сцене на кухне, где Она беспечно танцует под вашу любимую песню после просмотра в исполнении Валентина Стрыкало, а Он смотрит на неё взглядом, которым счастливый человек хоть раз в жизни смотрел на того, в кого влюблён. В этот момент происходящее на экране замирает, весь кинозал замирает: зрители вместе с Олегом и Катей погружаются в воздушные воспоминания каждый о «своём» лете, где яхта, парус и «мы с тобою влюблены». Небольшая, но очень эмоциональная сцена (к удивлению, таких в фильме много), встряхивающая отношения: она понимает, что ещё не всё потеряно, а он, что женщина – это не просто удобная подушка, без которой будет неудобно спать, а спутник, без которого твоей душе не будет покоя.

Александр Яценко, постоянный актёр Хлебникова, в «Аритмии» берёт абсолютно новую планку актёрской игры, хотя бы по сравнению с «Долгой счастливой жизнью», где также тема гуманизма нашла своё отражение. Отмеченный рядом призов, в том числе на фестивалях в Карловых Варах и Кинотавре, откуда фильм увёз еще и главный приз, Яценко искусно делит своего персонажа на две личности – профессиональный работник и человек в быту. Если кризис в собственной личной жизни, как мы уже поняли, он отчаянно не хочет признавать, то кризис профессионального роста его сильно волнует. Он его попросту не видит: если у Кати есть куда расти, она ведь хирург, то какова перспектива у работника «скорой»? Однако, того не замечая, он растёт сам над собой, растёт в глазах своих коллег и в глазах пациентов, к которым он мчится на всех порах. Ведь он настоящий врач от бога, поэтому зачастую принимает резкие, необдуманные решения, полагаясь на опыт, знания и предчувствия. Да, опрометчивость и настырность Олега сыграла свою роль, когда он отказался покидать пациента (по новому регламенту, на каждый вызов отводится лишь 20 минут) и ехать к другому. В итоге, на второй вызов спешить не пришлось – констатация смерти спешки не требует. И это ещё одна гениальная режиссёрская задумка, показать двух равноправных людей в похожей ситуации: оба пациента – женщины престарелого возраста. Хлебников не ставит моральную дилемму перед зрителем, ведь он мог, например, вместо второй бабушки сделать второстепенного героя ребёнком, и тогда бы мы начали осуждать Олега за его нерасторопность (ведь как бы цинично это не звучало, но старый человек своё уже прожил, а у молодого – всё впереди). Хлебников же такой непримечательной на первой взгляд деталью говорит, что каждая жизнь несёт одинаковую ценность. И это лишнее доказательство того, насколько чуткий и умный сценарий у «Аритмии».

Примечательно, что и алкоголь в данном российском фильме не служит основной причиной для развода, как можно было бы предположить, огромное количество спиртного здесь даже не аллегория тяжёлой жизни в России. Тут это скорее играет роль последствия тяжёлого труда, ещё одно подтверждение того, насколько трудно быть врачом. Спасение жизней отнимает много сил и энергии, но и доказывает, что это далеко не механическая работа. Нужна эмоциональная привязка, и пусть она скрыта под слоем цинизма, без сердца не сделать операцию на сердце.

После «Аритмии» хочется любить, жить, любить жизнь, слушать Стрыкало и, как бы невероятно это не звучало, искренне восхищаться российским кинематографом. Ибо когда он ещё за один год радовал тремя столь разными и по-своему захватывающими взглядами на семью и отношения, от которых одинаково бы бросало в дрожь от гордости и восхищения? Да, и хоть у Хлебникова всё же самое зрительское, даже сказать, оптимистичное кино в ряду, оно ничуть не менее реалистичное и проникновенное, чем у Звягинцева или Балагова.