{ 25 января 2018 }

Аритмия

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Посмотрел модное кино Бориса Хлебникова “Аритмия”.
Это неплохой фильм.
Это фильм, который вызывает элементарное человеческое доверие – в отличие от насквозь фальшивого, невыносимого Звягинцева.
История простая и вечная (мужчина много и хорошо работает, а женщина в это время переживает), Горбачева и Яценко – прекрасные артисты, а картина русской жизни – в отличие, опять-таки, от Звягинцева, тьфу на него, – тут дана вполне убедительная.
Так, например, Хлебников очень точно показывает, что главное зло нынешней России – это вовсе не пародийные, специально предназначенные на экспорт упыри из “Левиафана”, а бодренькая, гладенькая и бесконечно равнодушная ко всему “оптимизация”.
И все-таки это не Рио-де-Жанейро.
Это “советский второй ряд”.
Хлебников – и это для кино РФ 2017 года, конечно, большое достижение – делает среднюю бытовую картину из СССР какого-нибудь 1982 года.
Кино, которое смотришь с удовольствием, без желания выключить и проклинать, – но в котором трагически не хватает буквально всего.
Сценариста. Оператора. Музыки хорошей – вместо того говна, которое там звучит.
Да и просто – плотности, яркости, насыщенности кадра и эпизода.
И на уровне первого ряда в СССР, и, уж тем более, в Голливуде – все это нужно было бы переписывать и переделывать много раз.
Та же Горбачева – прекрасная, повторяю, артистка, но Хлебников не раскрывает и десяти процентов ее таланта, ей в этом фильме почти нечего играть и уж совсем нечего говорить, текста у нее нет.
Нет ни одной сцены, которая запоминается как картинка.
Нет Ярославля как образа, хотя он все время присутствует на экране.
Не доведен до ума и не раскрыт как следует ни один второстепенный герой.
Словом, это все мило и хорошо, но не очень.
И, тем не менее, это действительно живое русское кино, а не “звягинцев”, – и уже за это можно большое спасибо сказать.

Дмитрий Ольшанский


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