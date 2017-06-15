Победа добра над злом

В мире есть явления натуральные, а есть – из пластмассы.

Хорошие, плохие – все равно.

А просто – вот идет живой человек, а вот передвигается по заданной траектории пластмассовый человек.

Режиссер Балабанов был натуральный.

С отчаянием, ненавистью, депрессией, макабром, кровищей, но во всем – сплошная подлинность, и ничего кроме нее.

А режиссер Звягинцев – пластмассовый.

Айл тэлл ю биг драма про рюсски мьюжикс, страдающих от блади Пьютин диктатур и пьющих водкю, плюс тарковщина в качестве символических завитушек: лошадки, птички.

Тухлые рыбьи глаза смелого высказывания о России.

И политик Навальный пластмассовый.

Привет, я научу вас играть на валютной бирже Форекс.

Привет, я предложу вам десять способов позитивного отношения к жизни.

Привет, я честный парень и расскажу вам про жуликов.

Каждый жест, каждое слово – взяты из учебников по впариванию, одолженных с липкого стола в какой-нибудь «академии эффективного предпринимательства».

Скажите чииииз.

А олигарх Усманов – натуральный.

На его большом лице – все шесть сезонов «Клана Сопрано», вся его страшная жизнь.

Но это его жизнь, а не чужой маркетинг.

Я легко могу представить Балабанова, который снял бы про Усманова фильм.

И так же легко – Навального в кино у Звягинцева.

Он – почти как белая лошадь – символизировал бы что-нибудь.

Эту, как ее там.

Победу добра над злом.