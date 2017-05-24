В мире есть явления натуральные, а есть – из пластмассы.
Хорошие, плохие – все равно.
А просто – вот идет живой человек, а вот передвигается по заданной траектории пластмассовый человек.
Режиссер Балабанов был натуральный.
С отчаянием, ненавистью, депрессией, макабром, кровищей, но во всем – сплошная подлинность, и ничего кроме нее.
А режиссер Звягинцев – пластмассовый.
Айл тэлл ю биг драма про рюсски мьюжикс, страдающих от блади Пьютин диктатур и пьющих водкю, плюс тарковщина в качестве символических завитушек: лошадки, птички.
Тухлые рыбьи глаза смелого высказывания о России.
И политик Навальный пластмассовый.
Привет, я научу вас играть на валютной бирже Форекс.
Привет, я предложу вам десять способов позитивного отношения к жизни.
Привет, я честный парень и расскажу вам про жуликов.
Каждый жест, каждое слово – взяты из учебников по впариванию, одолженных с липкого стола в какой-нибудь “академии эффективного предпринимательства”.
Скажите чииииз.
А олигарх Усманов – натуральный.
На его большом лице – все шесть сезонов “Клана Сопрано”, вся его страшная жизнь.
Но это его жизнь, а не чужой маркетинг.
Я легко могу представить Балабанова, который снял бы про Усманова фильм.
И так же легко – Навального в кино у Звягинцева.
Он – почти как белая лошадь – символизировал бы что-нибудь.
Эту, как ее там.
Победу добра над злом.
Явления
В мире есть явления натуральные, а есть – из пластмассы.
Оставьте комментарий
|««« Традиции