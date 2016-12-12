{ 12 декабря 2016 }

Дите добра и света

Рубрики: [Музыка]  
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Блюзовый гитарист Сергей Воронов всегда казался мне дитем добра и света, ему исполнилось 55, и он утверждает, что, когда пил горькую, он был “сыном гнева и печали”, а теперь его затянула тверезая жизнь, и да, теперь он светится и добрость излучает.
Жизнь музыканта (музыканта доподлинного, а не того, кого считают музыкантом на Первом канале) почти всех губит, но кого-то обтесывает в кремень.
Воронов – кремень, он бежит пафоса и чурается духоподъемных текстов, идя в кильватере настоящих блюзменов, для которых звезда – это шар раскаленного газа, а умеренное самоедство – форма существования белковых тел.
Вообще говоря, человек, который на вопрос, кто твой друг, отвечает: Сукачев, Мазай, Коля Арутюнов – этот человек обязан быть особенным. Содержательным.
Он похож на доброго волшебника из фильма, названия которого я не помню, зато помню интонацию. Жовиальную, лукавую, улыбчивую, выдающую в человеке знатока, что жизнь нелепа, дика, жалка, но – восхитительна!
В Воронове, если вы не готовы, будучи изнасилованными нынешней дурацкой, без сердца, жизнью, к такому общению, смущает абсолютное, категорическое отсутствие негатива.
Только благость “царит единодержавно над его мыслями”.
Пока его коллеги “одержимы контролем” или просто одержимы, изведенные хныканьем, безденежьем и саморазрушением, Воронов говорит, что капитальный критерий качества жизни для него – это когда он может сказать “мне хорошо”.
Главное – не 55, цифра подростковая, смешная, а то, что “роллинги”, среди которых наяривает на лире обожаемый знакомец Кит Ричардс, выпустили новый альбом.
Конечно, СВ в курсе: “поскреби цивилизацию – полезет дикость”, ну так жить вообще вредно, и пока ты бурчишь, жизнь проходит, да простится Воронову эта неукоснительная банальность.
СВ никуда не торопится, он хочет написать книгу и снять кино, и то, и другое, разумеется, о любимом деле, но он “не быстрый человек”, рано или поздно до небес достучится. А что? Зрение его точно и изысканно, просодия глубока и полнозвучна, азбучные вещи он усвоил давно, бурит глубоко, без суеты и пьянок, за что и получил уже две 5-ки, и получит еще.

Отар Кушанашвили


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