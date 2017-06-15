В Москву привезли мощи Николая Чудотворца – и сразу же началось банальное, ожидаемое, либеральное:

- Надоели со своей очередью, проехать невозможно!

- Деда Мороза показывают!

- Ребро гастролирует!

- Мракобесие, дикость!

- Что, обязательно там стоять надо? В других храмах же тоже все это есть, что вы туда-то не ломитесь?

Читаю я все это, читаю – и мне почему-то хочется спросить каждого бодрого критика предрассудков:

- Слушай, а ты день рождения празднуешь? А зачем? Годовщину медицинской операции, которую матери в роддоме сделали, отмечаешь? А в другой день с гостями напиться не можешь? Чем он тебе хуже для этого – любой другой день?

- А на могилу семейную ходишь? А почему? Там же, по сути, ничего нет – ну, кости, ну, прах. И ведь еще, наверное, в какой-то конкретный день ходишь. Может, еще и разговариваешь с ним, с прахом, а? Больной, что ли?

- А фотографию детей зачем на столе держишь? Ты без нее не сможешь вспомнить, как они выглядят? Смысл-то какой в этом?

- А почему цветы жене даришь? Она что, не знает, что ты ее любишь – просто так, без цветов?

- А в Париж зачем поехал? Ты что, не мог на Эйфелеву башню и Мону Лизу в Гугл-картинках посмотреть? Они как-то отличаются на этом миллионе фотографий от того, что ты увидел, продравшись сквозь толпу?

- А это у тебя что за хлам? Бумажки какие-то, монетки, карточки, камушки. О чем, говоришь, тебе этот мусор напоминает? Давай выбросим, а?

И это правильные вопросы.

Ведь если смотреть на человеческую жизнь, любовь, память – извне, то в ней так много пустого и глупого. Бессмысленного и смешного.

Но человек – нелепая, хрупкая скотина, – почему-то цепляется за то, что ему дорого.

За все особенное.

За то ценное, что связывает его с родными местами и лучшими временами, с исчезнувшими обстоятельствами и милыми сердцу людьми.

И он – человек – словно бы ждет чего-то от этой связи. Верит во что-то.

Во что?

Поклониться мощам Николая Чудотворца, встать к нему в очередь – готов не каждый.

А чудо все равно нужно всем.