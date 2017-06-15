Закрывая утомившую тему

У России безвизовый режим с 70-ю странами, включая, к примеру, Южную Корею. Можно сесть и полететь в Бразилию или в Чили. Экзотика. Или в Израиль.

Еще пара десятков стран выдает визы прямо в аэропортах. Есть и другое: визу в Австралию можно оформить по интернету, без личного присутствия в консульстве.

Страна не стояла на ушах. Никто не бил в колокола. Как-то там дипломаты договаривались. Есть и есть. Хорошо. Мы не разводились с Белоруссией и не хлопали дверью перед казахами, чтобы иметь возможность просто так ездить в Сербию. Всё это – обычный сервис. Некоторое лишнее удобство. Но, собственно, если вы захотите, вам за определенную сумму и для других стран тоже всё сделают. Отдельным гражданам загранпаспорта за три дня оформляют по письму в АП (ха-ха).

Но Россия – ладно. Три быших республики СССР – вообще члены ЕС. И НАТО, и НАТО. Когда они получали членство, я не видела на соседних фонарях повесившихся от зависти.

У Грузии с Молдовой тоже бизвизовый въезд в ЕС. И в этих маленьких республиках никто на ушах почему-то не стоял. На повседневной жизни это не сказалось никак.

И только на Украине из этого устроили грандиозное шоу. Тосты, пьянки, разрезания ленточек. Бутафорская дверь с изображением украинского паспорта, которую символически открыл лично Порошенко.

За всем этим вижу гигантский комплекс национальной неполноценности. А комплекс родился из исторической пустоты: отказавшись от всего, что у них было, потому что это “всё” связано с Россией, украинцы вынуждены рожать химер.

Теперь им нужно, чтобы все окружающие ими восхищались, о них говорили, их превозносили – но они всё равно не верят ни в какие добрые слова о себе. Подозревают, что это лицемерие. И, в сущности, правильно делают. Всем плевать.

Однако же дикая гордыня, сжирающая соседей вкупе с упомянутым комплексом на выходе дают ядерную смесь. Память о тучных советских годах, о презрении к непутевым родственникам с севера, не отпускает. “Мы же их кормили, как же оно так вышло?”

Эти люди измучают до смерти не только самих себя, но и всех окружающих. Агония будет очень долгой. В рамках человеческой жизни – бесконечной.

Ничего сделать тут нельзя. Надо уже меньше вглядываться в желто-синюю бездну, чтобы самим-то не заразиться. Три года – этого хватит. Как мне кажется.