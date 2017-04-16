«Форсаж 8»: Семья выходит на новый уровень

А ведь всё началось в далёком 1998 году с небольшой заметки Racer X колумниста журнала VIBE Кеннета Ли, в котором достаточно интересно описывался принцип организации подпольных клубов автогонщиков. Кто мог предположить, что из столь скромной статьи об уличных гонках сможет произрасти самая громкая и раскрученная кинофраншиза наших дней про целую «семью» любителей красивых и быстрых авто, вынужденных спасать планету от Третьей мировой войны? Новости о начале производства очередной части громче рёва моторов, приглашённые звёзды ярче хромированных дисков, рекламная кампания агрессивнее уличных заездов, а сюжетные повороты извилистее самых запутанных дорожных магистралей. Восьмой «Форсаж» даже не думает завершать серию, а наоборот знаменует собой начало новой трилогии «в память о Поле», как называет её продюсер и исполнитель одной из основных ролей Вин Дизель. Не то, чтобы «Форсаж» — он как вино, но новая часть уж точно получилась лучше двух предыдущих попыток. В каком-то смысле это даже выход на новый уровень.

Надо отдать должное, за 16 лет «Форсаж» ещё не окончательно скатился в бессмысленное буйство спецэффектов и парад красивых автомобилей, развитие сюжетной канвы ещё остаётся в приоритете сценаристов. Пробуксовав в предыдущей части, история получила свежий твист – один из основных главных героев, глава Семьи, бессменный лидер и всеобщий авторитет внезапно придаёт всех, кто ему дорог и кто его любит. Доминик Торетто (Вин Дизель) отворачивается от своих друзей и коллег, перейдя на сторону таинственной и очевидно очень властной незнакомки по имени Сайфер (Шарлиз Терон). Причина этого до ужаса банальна, но, признаться, неожиданная. Мало кто думал, что это случится так скоро. Но, видимо, о наследии серии решили задуматься уже сейчас.

К восьмой части число героев и актёров, их воплотивших, превысило второй десяток, поэтому уже трудно уследить за развитием их всех. Однако и в этом плане есть несколько приятных новшеств. Во-первых, сюжетная линия героя Дизеля впервые за шестнадцать лет стала интересной, так как после кончины Уокера он вышел на первый план франшизы. Теперь внимание уделяется больше ранее условным отношениям Дома и Лэтти (Мишель Родригес), превратившихся к седьмому фильму в самую настоящую Санта-Барбару. Свежести прибавилось к их сюжетной линии во многом благодаря начальной сцене фильма, где они отдыхают на Кубе, весело проводя время, в том числе и поучаствовав в местных гонках на разваливающемся тарантасе. Таким образом, некогда в одиночку генерирующий всю брутальность, хищность и агрессию Вин Дизель к восьмому фильму превратился в его самого эмоционального, вызывающего сочувствие и симпатию, попросту глубоко волнующего персонажа, демонстрирующего, что у него под стальным капотом не холодный мотор, а вполне человеческое сердце.

Однако, и это во-вторых, брутальности и агрессии восьмому «Форсажу» не занимать, поскольку за это теперь отвечают два других, уже фактически возведенных в абсолют возможной человеческой крутости персонажа – бывший коп, ныне тренер детской футбольной команды Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и обученный наёмный убийца, ныне заключённый в секретной тюрьме Дэкард Шоу (Джейсон Стэйтем). Эти двое – тот самый двигатель всего фильма, не позволяющий ему заглохнуть. Более того, герой Стэйтема безоговорочно является самым ярким и попросту лучшим в восьмой части. Сценаристы явно остались под впечатлением его комедийного таланта, продемонстрированного в «Шпионе», поэтому решили и здесь сменить его амплуа однотипного крутого мужика, угрюмо раздающего по щам налево и направо, на крайне забавного, остроумного и всё такого же крутого мужика, но уже раздающего по щам весело. Джейсон крадёт каждую сцену со своим участием, а его словесные перепалки с героем Джонсона лучше всех вместе взятых попыток Лина и Вана сделать смешно в двух предыдущих фильмах. Причём, эти их взаимные подколы стали настоящим антидотом всей той пафосности (вспомните любимые цитаты про улицу и семью) и претенциозности седьмой, шестой и четвёртой серий. Вместо этого решено было слегка снизить тон, разбавив происходящее не только забавными словесными перепалками, но и любопытными отсылками. Так, например, в одной из бесед Дэкард называет Хоббса «Геркулесом» (Джонсон играл в одноимённом фильме в 2014 году), а уже в другой сцене Стэйтема приводят в чувства, вколов порцию адреналина прямо в сердце, что прямо отсылает к дилогии «Адреналин» с Джейсоном в титульной роли. Броманс ненависти Джонсона и Стэйтема можно смело назвать ядром фильма. Сцена побега из тюрьмы с их участием заслуженно претендует на звание главной экшен-сцены года. Она настолько хорошо снята, смонтирована, аккомпанирована, сыграна и хореографически поставлена, что даже жаль, что длится всего каких-то минут 10.

В-третьих, новички актёрского состава. К таким можно ещё отнести появившихся в прошлой части Курта Рассела и Натали Эммануэль, чьи роли тут слегка расширенны. Но основных новичков трое: главный антагонист в исполнении Шарлиз Терон, ещё молодой и неопытный протеже героя Рассела в исполнении Скотта Иствуда и очень властная героиня (до конца раскрывать, кто она, не буду) в исполнении оскароноской Хелен Миррен. Последней всего на две сцены, но с намёком на расширение в последующих частях. Терон играет слегка поехавшую девушку-хакера, которая может управлять любыми машинами дистанционно (по крайне мере в Нью-Йорке и только теми, за рулём которых не сидят главные герои), превращая их в так называемые «зомби-автомобили». По сути, обычный злодей, жаждущий всемирного доминирования без пояснений, почему и зачем её собственно всё это нужно. Ну, надо и надо, бог с ней. А вот у Иствуда наконец-то праздник – его не слили в крупном блокбастере, более того, очевидно, взяли его с замахом на будущие части, потихоньку превращая чуть ли не в нового Пола Уокера. А старожилы серии, Лудакрис и Тайриз Гибсон, всё такие же – первый скромный и постоянно умничающий любитель техники, а второй абсолютный дурачок, постоянно раздражающий своими несмешными шутками. Да, и эти двоё ещё пытаются завоевать сердце девушки. Неудивительно, что после всего этого даже каменный Стэйтем не выдержал и начал генерировать весь юмор «Форсажа» чуть ли не в одиночку.

Возможно, начинать разговор о восьмой части нужно было с того, что у неё новый режиссёр, но фанаты обычно не воспринимают всё, что происходит за кадром. Да, фанаты «Форсажа» больше напоминают ворон, также привлекаются всем ярким и блестящим, вроде взрывов, автомобилей, известных актёров или на крайний случай сверкающей маслянистой кожей «Скалы». Так или иначе, у руля тебя Ф. Гэри Грей, автор успешного музыкального байопика «Голос улиц», боевика «Ограбление по-итальянски» с тем же Стэйтемом, бытовой комедии «Пятница» и напряжённого триллера «Переговорщик». Безусловно, у него послужной список впечатляет сильнее Джастина Лина, Роба Коэна, Джеймса Вана и того мужика, снявшего ужасную вторую часть. Но всё же видно, что продюсерская власть в производстве «Форсажа» преобладает над творческой свободой режиссёра, и кроме как уклона в эмоциональность персонажа Дизеля, Гэри Грей ничего во франшизу не привнёс. Была попытка заменить главенствующую в четырёх предыдущих частях идею Семьи на идею Судьбы (ведь в оригинале-то кино называется «Судьба яростных», это у нас теперь на серии стоит клеймо «форсаж»), но это как-то застопорилось вместе с развитием героини Терон. Кроме того, нелепости в фильме также полно, начиная с русского министра, зачем-то берущего с собой везде (даже в поездку в США!) кейс с кодами запуска ядерных ракет до всего финального акта в России, где в непонятном арктическом поселении Владово начались танцы на льду с участием спорткаров, танков и подводной лодки.

Также восьмая часть ненароком обозначила главную проблему всей кинофраншизы, вплотную столкнуться с которой уже придётся в девятой части. «Форсаж» продолжает раздуваться и развиваться вширь: больше городов, стран, людей, новых технологий — в седьмом фильме придумали систему слежки за каждым человеком на планете (именно эта сюжетная линия доминирует и в восьмом, перерастая в управление автомобилями) — а теперь уже дело дошло до спасения всего мира от ядерной войны. Всё, это предел. Последствия могут быть двух типов: либо «Форсаж» лопнет, либо вырвется в космос, всё остальное будет воспринято как шаг назад. Пока же самая дорогая и прибыльная голливудская мыльная опера справляется со своей главной задачей — развлечение зрителя. Скучать, действительно, за все два с лишнем часа не получится: невероятный экшен, яркие персонажи, неплохой юмор и дуэт Стэйтем-Джонсон делают своё дело.