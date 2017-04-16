{ 16 апреля 2017 }

«Форсаж 8»: Семья выходит на новый уровень

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
Метки: , , , ,

Форсаж 8

А ведь всё началось в далёком 1998 году с небольшой заметки Racer X колумниста журнала VIBE Кеннета Ли, в котором достаточно интересно описывался принцип организации подпольных клубов автогонщиков. Кто мог предположить, что из столь скромной статьи об уличных гонках сможет произрасти самая громкая и раскрученная кинофраншиза наших дней про целую «семью» любителей красивых и быстрых авто, вынужденных спасать планету от Третьей мировой войны? Новости о начале производства очередной части громче рёва моторов, приглашённые звёзды ярче хромированных дисков, рекламная кампания агрессивнее уличных заездов, а сюжетные повороты извилистее самых запутанных дорожных магистралей. Восьмой «Форсаж» даже не думает завершать серию, а наоборот знаменует собой начало новой трилогии «в память о Поле», как называет её продюсер и исполнитель одной из основных ролей Вин Дизель. Не то, чтобы «Форсаж» — он как вино, но новая часть уж точно получилась лучше двух предыдущих попыток. В каком-то смысле это даже выход на новый уровень.

 

Надо отдать должное, за 16 лет «Форсаж» ещё не окончательно скатился в бессмысленное буйство спецэффектов и парад красивых автомобилей, развитие сюжетной канвы ещё остаётся в приоритете сценаристов. Пробуксовав в предыдущей части, история получила свежий твист – один из основных главных героев, глава Семьи, бессменный лидер и всеобщий авторитет внезапно придаёт всех, кто ему дорог и кто его любит. Доминик Торетто (Вин Дизель) отворачивается от своих друзей и коллег, перейдя на сторону таинственной и очевидно очень властной незнакомки по имени Сайфер (Шарлиз Терон). Причина этого до ужаса банальна, но, признаться, неожиданная. Мало кто думал, что это случится так скоро. Но, видимо, о наследии серии решили задуматься уже сейчас.

К восьмой части число героев и актёров, их воплотивших, превысило второй десяток, поэтому уже трудно уследить за развитием их всех. Однако и в этом плане есть несколько приятных новшеств. Во-первых, сюжетная линия героя Дизеля впервые за шестнадцать лет стала интересной, так как после кончины Уокера он вышел на первый план франшизы. Теперь внимание уделяется больше ранее условным отношениям Дома и Лэтти (Мишель Родригес), превратившихся к седьмому фильму в самую настоящую Санта-Барбару. Свежести прибавилось к их сюжетной линии во многом благодаря начальной сцене фильма, где они отдыхают на Кубе, весело проводя время, в том числе и поучаствовав в местных гонках на разваливающемся тарантасе. Таким образом, некогда в одиночку генерирующий всю брутальность, хищность и агрессию Вин Дизель к восьмому фильму превратился в его самого эмоционального, вызывающего сочувствие и симпатию, попросту глубоко волнующего персонажа, демонстрирующего, что у него под стальным капотом не холодный мотор, а вполне человеческое сердце.

Однако, и это во-вторых, брутальности и агрессии восьмому «Форсажу» не занимать, поскольку за это теперь отвечают два других, уже фактически возведенных в абсолют возможной человеческой крутости персонажа – бывший коп, ныне тренер детской футбольной команды Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и обученный наёмный убийца, ныне заключённый в секретной тюрьме Дэкард Шоу (Джейсон Стэйтем). Эти двое – тот самый двигатель всего фильма, не позволяющий ему заглохнуть. Более того, герой Стэйтема безоговорочно является самым ярким и попросту лучшим в восьмой части. Сценаристы явно остались под впечатлением его комедийного таланта, продемонстрированного в «Шпионе», поэтому решили и здесь сменить его амплуа однотипного крутого мужика, угрюмо раздающего по щам налево и направо, на крайне забавного, остроумного и всё такого же крутого мужика, но уже раздающего по щам весело. Джейсон крадёт каждую сцену со своим участием, а его словесные перепалки с героем Джонсона лучше всех вместе взятых попыток Лина и Вана сделать смешно в двух предыдущих фильмах. Причём, эти их взаимные подколы стали настоящим антидотом всей той пафосности (вспомните любимые цитаты про улицу и семью) и претенциозности седьмой, шестой и четвёртой серий. Вместо этого решено было слегка снизить тон, разбавив происходящее не только забавными словесными перепалками, но и любопытными отсылками. Так, например, в одной из бесед Дэкард называет Хоббса «Геркулесом» (Джонсон играл в одноимённом фильме в 2014 году), а уже в другой сцене Стэйтема приводят в чувства, вколов порцию адреналина прямо в сердце, что прямо отсылает к дилогии «Адреналин» с Джейсоном в титульной роли. Броманс ненависти Джонсона и Стэйтема можно смело назвать ядром фильма. Сцена побега из тюрьмы с их участием заслуженно претендует на звание главной экшен-сцены года. Она настолько хорошо снята, смонтирована, аккомпанирована, сыграна и хореографически поставлена, что даже жаль, что длится всего каких-то минут 10.

В-третьих, новички актёрского состава. К таким можно ещё отнести появившихся в прошлой части Курта Рассела и Натали Эммануэль, чьи роли тут слегка расширенны. Но основных новичков трое: главный антагонист в исполнении Шарлиз Терон, ещё молодой и неопытный протеже героя Рассела в исполнении Скотта Иствуда и очень властная героиня (до конца раскрывать, кто она, не буду) в исполнении оскароноской Хелен Миррен. Последней всего на две сцены, но с намёком на расширение в последующих частях. Терон играет слегка поехавшую девушку-хакера, которая может управлять любыми машинами дистанционно (по крайне мере в Нью-Йорке и только теми, за рулём которых не сидят главные герои), превращая их в так называемые «зомби-автомобили». По сути, обычный злодей, жаждущий всемирного доминирования без пояснений, почему и зачем её собственно всё это нужно. Ну, надо и надо, бог с ней. А вот у Иствуда наконец-то праздник – его не слили в крупном блокбастере, более того, очевидно, взяли его с замахом на будущие части, потихоньку превращая чуть ли не в нового Пола Уокера. А старожилы серии, Лудакрис и Тайриз Гибсон, всё такие же – первый скромный и постоянно умничающий любитель техники, а второй абсолютный дурачок, постоянно раздражающий своими несмешными шутками. Да, и эти двоё ещё пытаются завоевать сердце девушки. Неудивительно, что после всего этого даже каменный Стэйтем не выдержал и начал генерировать весь юмор «Форсажа» чуть ли не в одиночку.

Возможно, начинать разговор о восьмой части нужно было с того, что у неё новый режиссёр, но фанаты обычно не воспринимают всё, что происходит за кадром. Да, фанаты «Форсажа» больше напоминают ворон, также привлекаются всем ярким и блестящим, вроде взрывов, автомобилей, известных актёров или на крайний случай сверкающей маслянистой кожей «Скалы». Так или иначе, у руля тебя Ф. Гэри Грей, автор успешного музыкального байопика «Голос улиц», боевика «Ограбление по-итальянски» с тем же Стэйтемом, бытовой комедии «Пятница» и напряжённого триллера «Переговорщик». Безусловно, у него послужной список впечатляет сильнее Джастина Лина, Роба Коэна, Джеймса Вана и того мужика, снявшего ужасную вторую часть. Но всё же видно, что продюсерская власть в производстве «Форсажа» преобладает над творческой свободой режиссёра, и кроме как уклона в эмоциональность персонажа Дизеля, Гэри Грей ничего во франшизу не привнёс. Была попытка заменить главенствующую в четырёх предыдущих частях идею Семьи на идею Судьбы (ведь в оригинале-то кино называется «Судьба яростных», это у нас теперь на серии стоит клеймо «форсаж»), но это как-то застопорилось вместе с развитием героини Терон. Кроме того, нелепости в фильме также полно, начиная с русского министра, зачем-то берущего с собой везде (даже в поездку в США!) кейс с кодами запуска ядерных ракет до всего финального акта в России, где в непонятном арктическом поселении Владово начались танцы на льду с участием спорткаров, танков и подводной лодки.

Также восьмая часть ненароком обозначила главную проблему всей кинофраншизы, вплотную столкнуться с которой уже придётся в девятой части. «Форсаж» продолжает раздуваться и развиваться вширь: больше городов, стран, людей, новых технологий — в седьмом фильме придумали систему слежки за каждым человеком на планете (именно эта сюжетная линия доминирует и в восьмом, перерастая в управление автомобилями) — а теперь уже дело дошло до спасения всего мира от ядерной войны. Всё, это предел. Последствия могут быть двух типов: либо «Форсаж» лопнет, либо вырвется в космос, всё остальное будет воспринято как шаг назад. Пока же самая дорогая и прибыльная голливудская мыльная опера справляется со своей главной задачей — развлечение зрителя. Скучать, действительно, за все два с лишнем часа не получится: невероятный экшен, яркие персонажи, неплохой юмор и дуэт Стэйтем-Джонсон делают своё дело.

Форсаж 8 (The Fate of the Furious)

Форсаж 8 Постер

Год: 2017

Жанр: боевик, триллер, криминал

Страна: США

Режиссер: Ф. Гэри Грей

Сценарий: Крис Морган, Гэри Скотт Томпсон

Продюсер: Рикардо Дель Рио, Вин Дизель, Майкл Фоттрел

Оператор: Стивен Ф. Уиндон

Композитор: Брайан Тайлер

Художник: Билл Брзески, Эндрю Макс Кан, Джонатан Карлос

Монтаж: Пол Рубелл, Кристиан Вагнер

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Шарлиз Терон

Бюджет: $250 000 000

Мировая премьера: 4 апреля 2017

Премьера в РФ: 13 апреля 2017, «UPI»

Продолжительность: 136 мин. / 02:16

Вадим Богданов


Похожие посты:


  1. Джастин Лин не намерен продолжать «Форсаж»

    2. Джастин Лин не намерен продолжать «Форсаж»

    Режиссер Джастин Лин не намерен продолжать серию «Форсаж», сообщает THR. Напомним, что режиссер снял большую часть фильмов франшизы: «Тройной форсаж: Токийский Дрифт», «Форсаж-4», «Форсаж-5», «Форсаж-6». Джастин сказал, что не хочет снимать «Форсаж-7», который запланирован в производство уже этим [Читать...]


  2. «Форсаж 8»: Кросс на колёсах

    3. «Форсаж 8»: Кросс на колёсах

    «Форсаж 8» — практически хрестоматийный пример того момента, когда так плохо, что даже хорошо. Долгий путь длиной в семь частей, шестнадцать лет и два рождения привёл серию «Форсаж» к закономерному концу — зрителя уже даже не пытаются держать [Читать...]


  3. Вин Дизель считает «Форсаж-7» перезагрузкой

    4. Вин Дизель считает «Форсаж-7» перезагрузкой

    «Не хочу забегать вперед. Вчера я и так много лишнего наговорил про 8-й «Форсаж», поэтому мне нужно притормозить. Я бы назвал 7-ю серию перезагрузкой», – сообщил актер MTV News. Таким образом, подытоживает MTV News, 7-я часть «Форсажа» станет [Читать...]


  4. «Форсаж-6» ставит рекорд в российском прокате

    5. «Форсаж-6» ставит рекорд в российском прокате

    Фильм «Форсаж-6» преодолел в российском прокате отметку в миллиард рублей, сообщается в официальном пресс-релизе компании NBC Universal. Таким образом, проектом был установлен еще один рекорд для франшизы. Напомним, что мировые кассовые сборы картины превысили 500.000.000 долларов. Премьера седьмой [Читать...]


  5. Режиссер «Перевозчика» борется за «Форсаж-8»

    6. Режиссер «Перевозчика» борется за «Форсаж-8»

    Ранее Вин Дизель сообщил в своем фейсбуке о том, что студия столкнулась с трудностями в поисках режиссера для съемок восьмой части популярной франшизы «Форсаж». Как стало известно Empire, на место режиссера метят Луи Летерье («Иллюзия обмана», «Перевозчик»), Ф, [Читать...]

$

Оставьте комментарий



««« »»»