«Филфак»: Тихий гуманитарный ужас

Многих частенько посещает мысль, что российское телевидение в развитии уже некоторое время застопорилось – зрителя не пытаются завлечь чем-то новым и необычным, ему подают снова и снова именно то, что хавается, и неважно, с какой гримасой эти продукты поглощаются. Новый сериал ТНТ «Филфак» как раз служит подтверждением такого мнения – телеканал попросту выкатил нам слегка осовремененную, омоложенную и изменённую в декорациях версию «Универа», начавшего выходить, на минуточку, почти десять лет назад. И после просмотра нескольких серий «Филфака» не получается найти ответ на вопрос – зачем нам дополнительный комедийный сериал про жизнь студентов, всё время влипающих в передряги?

Сериальщикам просто не занимать самоиронии, граничащей с отъявленной наглостью. Невооружённым глазом прослеживается сходство концепции с ещё одним небезызвестным сериалом, на этот раз – американским. Что-то там про Шелдона Купера. Копируют и доводят до максималистской крайности как сюжетные линии, так и персонажей – и на выходе получается крайне утрированная «Big Bang Theory». Создатели прекрасно осознают и сходства, и грядущие бурления недовольных масс, поэтому уже в пилотной серии оберегают себя от всех нападок одной-единственной фразой филфаковца: «Это всё напоминает мне „Теорию большого взрыва“». Однако признание плагиата – далеко не повод его прощать. Сдобренный крайне интеллектуальным российским студенческим колоритом, не первой и явно не последней попыткой «Филфак» услужливо переворачивает Уильяма Шекспира в гробу.

Удачные моменты у сериала тоже есть – примерно одна из пяти произнесённых шуток попадает в цель и вызывает не смех, но хотя бы улыбку. Та же пропорция и с персонажами – Ефим Шифрин и Алексей Золотовицкий по крайней мере делают своих героев отчасти живыми и достойными внимания, остальные же – не более чем карикатурные пародии, основанные на устоявшихся стереотипах. И это на самом деле достаточно прискорбно и парадоксально – ведь чуть ли не в каждом участнике актёрского ансамбля главных героев «Филфака» чувствуется способность играть. Только погребена она под плоским половым юмором, безыдейными диалогами и избитыми в жанре ситуациями. Сомнительный титул получается у сериала – «кладбище лицедейских талантов».

Не совсем понятно и то, кому сериал в принципе предназначен. Филологам – едва ли, сериал показывает их факультет далеко не в самом выгодном свете, и хоть правда это, хоть ложь – возвращаться в «Филфак» им будет неохота. Другим студентам – тоже сомнительно, даже благодаря упрощённому для масс специфичному литературоведческому юмору. А уж в то, что умудрённые опытом люди средних лет бросят все свои дела и будут смотреть «Филфак» ради ностальгии по своим студенческим временам и более глубокого знакомства с культурой современной молодёжи… нет, даже заканчивать не стоит, всё и так понятно. Хотя! У нас же есть универсальная аудитория – школьники. Вот уж кому сериал придётся по душе – съедят, погогочут, не подавятся и запросят ещё.

Сказывается на общем восприятии и то, что вышел «Филфак» два года спустя окончания своего производства. Сейчас при его просмотре ощущается некий анахронизм – так попросту уже не делают и не говорят. Мода и стили поведения в двадцать первом веке меняются со скоростью света, и создатели попросту забыли учесть, что общество у нас многогранное и уже практически лишённое предрассудков. Это и делает сюжетные ходы «Филфака» предсказуемыми уже после первой серии – после пилота полностью понимаешь, что же из себя представляет очередное клишированное телетворение ТНТ и как к нему следует относиться. А если всё же решились смотреть – относиться следует с большим скепсисом, двумя тоннами допущений и поставленным на паузу внутренним интеллигентом.