«Яна + Янко»: Нескладываемые слагаемые

Появление «Яны + Янко» на свет вроде бы продиктовано желанием разобраться в человеческих чувствах чуть-чуть побольше и раскрыть персон с высоким достатком как обычных людей, однако задачу свою фильм выполняет едва-едва. Парень-цыганёнок, волей случая оказавшийся на попечении успешной карьеристки вопреки её желанию и их совместные казусы – схема неплохая, верно? Только вот не реализована как надо, к сожалению. «Яна + Янко» шаблонно и безыдейно показывает, что всё в подобных взаимоотношениях закономерно идёт к одному итогу, несмотря на все перипетии. И в итоге «как надо» превращается в «как у вас не будет».

«Яна + Янко» в первую очередь будет интересен женщинам и девушкам – но скорее не благодаря художественным достоинствам, а в какой-то мере даже вопреки им. Сильная и независимая Олеся Судзиловская, несмотря на противоречивую натуру своего персонажа и достаточно эгоистичные приоритеты, предсказуемо подаётся в лучшем свете, и этого должно быть вполне достаточно для довольной улыбки выходящей из зала зрительницы, но для зрителя пола «М» – едва ли. И дело даже не в том, что мужчины не способны прочувствовать все так настойчиво показываемые душевные муки Яны в силу своей природы, а в необъективной подаче происходящего и нелогичной, хоть и типичной развязке.

К чести создателей, если отложить в сторону логику действий персонажей и кармическое возмездие за всё содеянное, дуэт Яны и Янко – Олеси Судзиловской и Даниля Зинатуллина – смотрится вполне сыгранно и органично. В то, что происходит между бизнес-вумен и озорным цыганёнком, зрителей посвящают достаточно убедительно, да и определённую химию с экрана прочувствовать можно. Однако того же нельзя сказать про других героев фильма – убери из сценария фильма хоть Виторгана, хоть Смольянинова, основной посыл останется тем же, сюжетная нагрузка на них минимальна. Ну, глаз не мозолят, и на том спасибо.

Довольно парадоксально, но «Яна + Янко» стал тем, к чему так стремятся отечественные кинематографисты – своеобразным ответом Голливуду. Речь, конечно же, идёт о мюзикле «Энни» со схожим сюжетом, недавно подвергнувшемуся крайне политкорректному ремейку, и здесь «Яна + Янко» показывает себя с лучшей стороны. Всё познаётся в сравнении – российский фильм, хоть и не вполне достоин называться качественным со всех сторон и лишён статуса мюзикла из-за отсутствия песен, тем не менее уделывает ремейк «Энни» с Джейми Фоксом хотя бы по степени испытываемой к персонажам симпатии. Нет, до уровня оригинальной «Энни» ни разу не близко, но хотя бы так.

По крайней мере, хуже от просмотра «Яны + Янко» вряд ли кому станет. Да, это достаточно предсказуемая и наивная комедия с далеко не новым сюжетом, но в текущих условиях рынка российского кино даже такой продукт смотрится на голову выше практически каждого второсортного фильма с участием продуктов фабрики юмора под названием «КВН». От рекомендаций к просмотру, пожалуй, воздержимся, но и отговаривать насильно желания тоже нет – всё-таки как-никак, а идея «Яны + Янко» сравнительно благородна.