«Форсаж 8»: Кросс на колёсах

«Форсаж 8» — практически хрестоматийный пример того момента, когда так плохо, что даже хорошо. Долгий путь длиной в семь частей, шестнадцать лет и два рождения привёл серию «Форсаж» к закономерному концу — зрителя уже даже не пытаются держать за дурака и подсовывать второсортную историю с надуманными мотивами. Зрителю просто дают то, чего он жаждет всей душой — гонки, взрывы, стрельбу, злодея вселенского масштаба и никакого смысла. И это — наиболее правильный в текущих реалиях подход к франшизе. Не поймите неправильно, как цельная история «Форсаж 8» не функционирует совершенно — но как открытая площадка для всеобщего веселья срабатывает на 200%.

Тут стоит сделать небольшую оговорку — вне кинотеатра просмотр «Форсажа 8» имеет очень мало смысла. Не дай боже начнёшь вдруг задумываться над происходящим — и сразу всё хорошее летит в топку. Осмысливание — именно то, что может убить все положительные впечатления о фильме. Ну скажите на милость, разве можно воспринимать с точки зрения разума дождь из полусотни машин из окон торгового центра? А гонку в ледяном пространстве между «Нивами», джипом Дуэйна Джонсона, подводной лодкой и ракетой с тепловым наведением? И ведь это — наиболее адекватные эпизоды восьмого «Форсажа». Можете теперь представить градус накала сумасбродства на протяжении всего фильма? Спойлер: даже не пытайтесь, не получится. Это надо именно видеть.

Словно подшучивая над лейтмотивом последних частей «Форсажа» про ценность семьи, в этот раз нам дали не одну, а целых четыре: уже набившая оскомину семья Торетто, семья Люка Хоббса в исполнении Дуэйна Джонсона, семья Шоу со своими трогательными диалогами и мини-семья агентов «Никто» и «Никто-младший». Всё начинает походить на «Санта-Барбару» — и это, как ни странно, играет «Форсажу 8» на руку. Создатели понимают, как неуместно и чужеродно все переживания смотрятся в контексте фильма про летающие машины, и доводят их до точки кипения уморительной нелепицы, прекрасно понимая, как всё выглядит со стороны. По крайней мере, на это хочется надеяться.

Всеобщий абсурдизм к тому же дополняется клюквой с ядерными ракетами а-ля «mother Russia» и уже ставшим притчей во языцех неумелым обращением Голливуда с русским языком. Хотя в данном случае это скорее играет на руку атмосфере — когда смотришь, как Шарлиз Терон в пусковом центре своего воздушного штаба с пафосно-надменным лицом нажимает на кнопку «власть», сдержаться от заползания под кресло от смеха уже не получается. А надо ли? В списке жанров картины теперь можно смело указывать «комедия» — «Форсаж 8» веселит зрителя до чёртиков своей несерьёзностью и безбашенностью в хорошем смысле и даже не пытается хоть сколь-нибудь играть в настоящую драматургию. Да, потенциально душещипательные сюжеты тут есть, но они — не более чем катализаторы экшена и фоновая возможность запустить цепочку событий. И это лучший подход к «форсажной» драме.

Серия «Форсаж» ходит по лезвию достаточно долго, и восьмая часть показывает, что момент падения как никогда близок — всё происходящее уже становится чётко похожим на самопародию, а законы логики реальности и логики повествования нарушены сильнее некуда. Ещё чуть-чуть — и попросту выйдет стебущая жанровые штампы комедия по типу «Очень страшного кино», только с создателями, дорвавшимися до большого бюджета и кое-каких запрещённых веществ. Пока что выкрутасы Universal смотрятся всё ещё бодро, свежо, изобретательно и смешно, но франшизе нужно третье дыхание. И уже есть бесплатное предложение — дайте нам наконец кроссовер с «Трансформерами»!