Для того, чтобы уверовать в невероятные чары и обаяние женщины, ее обязательно надо видеть воочию.

Все мемуары о таких женщинах, подкрепленные некачественными старыми фото – ничто.

Сколько бы ни читал о Лиле Брик – не остается ничего, кроме ощущения вязкой духоты, пряности и какой-то грязцы.

Ее переписку с Маяковским категорически не следует открывать всякому, верящему, что Маяковский – гений, а не пошлейший «Щен», подписывающий письмо к Брик блевотным «Киса + Ося».

Сразу вспоминается незабвенное «Киса и Ося были тут».

Физическая тяга Лили Юрьевны ко всем, кто талантлив или высокопоставлен, заставляет удивиться, что у нее ничего не было с памятником Пушкину на Тверском и с тем парнем, который так и не дождался ее ласк, напрасно лежа в Мавзолее при полном параде.

Наверное, на то не было получено санкций из всегда дружественных Лиле Юрьевне органов.

Но раз столько людей, мнению которых я не могу не доверять, считали Лилю Брик уникальной женщиной – кто я такой, чтобы считать иначе?