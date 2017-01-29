Смотрю я на очумелые, кричащие толпы протестующих в американских аэропортах – нет фашизму! долой Трампа! welcome, Йемен и Сомали! – и думаю о том, что это настоящее самоубийство нынешнего молодого Запада.

Попытка самоубийства, во всяком случае, – и дай-то Бог, чтобы “фашисты” смогли это дело остановить.

Ведь как было раньше?

Раньше у той же публики шла борьба за права и свободы пусть странного, пусть экзотического, пусть раздражающего, но все же родного, в своей же собственной культуре выросшего меньшинства.

Мы за геев, мы за трансгендеров, мы за волосы, выкрашенные в серо-буро-малиновый цвет, мы за то, чтобы каждый мог выкурить свой косяк, снять штаны, выйти на улицу и скакать на одной ножке отсюда и до обеда.

Да ради Бога.

Конечно, и эту борьбу есть за что критиковать, но в целом было понятно, что речь идет о вещах более-менее безобидных, о возможности мирно нарушить привычную норму, открыто заявить себя фриком, чудаком, – и общество вяло посопротивлялось, да и привыкло.

Но теперь началось совсем другое кино.

Теперь речь идет не о нарушении привычной нормы, – а, наоборот, о насаждении нормы чужой.

Не о трансгендерах с геями, нет.

О людях, которые этих трансгендеров с геями просто сожгут на базарной площади за нарушение чужих норм и правил, куда там страшному Трампу.

И этим милым людям – как о том надрываются антифашистские активисты, вместе со всеми своими Бринами, Рианнами и Мадоннами, – надо широко открыть двери.

Но на все это можно изящно возразить.

Сказать: ну вам ведь нравятся христианские ценности?

Нравится принцип – “люби”, “отдай”, “жертвуй”, – а не “мочи” и “хватай”?

Так эти антифашисты и выступают как христиане.

Вот они и хотят полюбить Йемен и Сомали – а злой, плохой, ватный Трамп против.

Это было бы тонкое возражение.

Но в нем заложена неизбежная подмена.

Дело в том, что леволиберальная, “антифашистская” мораль действительно смахивает на новозаветную, притворяется ей, вроде бы апеллирует к тем же ценностям.

И все-таки есть один досадный момент.

Господь говорит нам:

“Возлюби ближнего твоего, как самого себя”.

Обратите внимание на это слово – “ближнего”.

Он не говорит:

“Найди кого-нибудь в Сомали, а если получится слетать на Луну, то еще лучше, найди на Луне, и возлюби его как самого себя”.

Он говорит:

“Возлюби ближнего”.

Так и в притче о добром самарянине попавший в беду иудей на дороге – это хоть и незнакомый, но именно ближний к тебе человек, которому плохо здесь и сейчас, буквально у тебя под ногами, – а не абстрактные жертвы древнеримского империализма, которых надо выписать к себе домой по политическим причинам.

И мне почему-то кажется, что любой проголосовавший за Трампа (или, допустим, за Путина, если хочется русских реалий), любой обыватель, любой рабочий с закрытого предприятия, – куда ближе, на самом-то деле, бушующему активисту, чем загадочный мигрант из страны, которую и на карте-то не все они смогут быстро найти.

И почему, кстати, какой-то “рабочий”?

А как насчет родителей?

Нет ли у проклинающих Трампа – отсталых родителей, которые неправильно проголосовали, за что и заслуживают презрения, в отличие от сладкого мигранта из Сомали?

Ох, что-то мне подсказывает, что такие родители есть.

Так что леволиберальная движуха – она не про Новый Завет.

Она – про чужефилию.

Чужефилия – это когда человек только в том случае достоин сочувствия и понимания, если он непонятный и странный, если он далеко, если в этом таинственном далеком мире он романтически страдает, как голодающие дети Германии у Булгакова, как Гренада в советских стихах.

(заметьте, кстати, что христианам, которым действительно грозит уничтожение, злой Трамп в спасении не отказывает, но то ж христиане, они скучные, они слишком свои).

Или напомню другое, и тоже всем известное:

Господа! Вот что я решила. Завтра рано утром я поеду в деревню и буду сама крестьянских детей кормить из соски.

Господа! Господа, прошу внимания! Прошу внимания. Cофья, моя жена, пойдет завтра в деревню помогать крестьянским матерям. Это… это так прекрасно! Это начало, господа! Я решил… Мы, мужчины, тоже должны… Я решил отдать крестьянам-косцам все свои старые костюмы до единого, и обувь.

Отдать крестьянам-косцам из Йемена и Сомали все свои старые костюмы – дело хорошее, но не лучше ли для начала взглянуть с терпением и любовью на другую часть собственного общества, собственной семьи, собственной страны?

(и все равно, какой именно страны, кстати, – у нас ведь буквально те же проблемы).

Известен типаж экзальтированного молодого человека, который “ищет Бога” где-нибудь в Индии.

В церкви за углом искать Бога неинтересно.

Там все так знакомо, там толстый поп, старухи ворчливые, фашизм, Путин, Трамп.

То ли дело Индия.

Але, милый.

Бог – не где-то на другом конце мира.

Он тут.

Он все время с тобой..