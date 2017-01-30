{ 30 января 2017 }

Фейсбук

Рубрики: [Фейсбук]  

Фейсбук – это химически чистый фашизм. Каждому предлагается свое собственное гетто.
Всего один несторожный комментарий – и ты помещен системой в “патриотический лагерь”.
Здесь есть вышки, надзиратели, законники… Есть свои “петухи”. Это залетные комментаторы из других секторов. которые борются с Путиным и фашизмом. Их, соответственно, все унижают и не считают за людей, но без них нельзя – в фейсбуке обязательно нужно кого-то опускать.
Есть масштабные “украинские” гетто. Там день и ночь звенят бандуры, напевно звучит рiдна мова и идет смертный бой со страной-агрессором. Туда тоже залетают “петухи” из имперских бараков, но козаченьки не церемонятся – сразу рубят голову, то есть банят орков.
Есть “иммигрантские” гетто разных толков, очень разнообразно устроено у евреев.
Жесткие порядки у “либералов”. Там за неосторожное слово тебя сразу “на ножи поставят”. Особенно лютуют Пархоменко, Муждабаев, Шехтман.
Есть небольшие лесные поселения борцов за советскую власть и соответсвенно – борцов с этой властью.
Из гетто практически невозможно сбежать, тебя преследуют сокамерники. Ставят тебе лайки и фейсбучный эсэсовец сразу вычисляет в тебе доходягу с однажды присвоенным номером.
Самое унизительное у Цукерберга – это сортировка контингента по возрастам. Я нахожусь в огромном лагере смерти для стариков. Вокруг меня бродят тени бывших людей, они вспоминают давно истлевших мертвецов, знают про вещи, которых нет даже в музеях и спорят о событиях, которые давно ничего не связывает с настоящим.

Сергей Ключенков


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