Я, кажется, понял, чем мне нравится фейсбук. Каждый день день тебя подхватывает нескончаемый поток сумбурных, путанных, плохо сформулированных мыслей сотен и тысяч настоящих, живых людей. Они растерянны, они испуганные, они неуверенные ни в дне сегодняшнем, ни, тем более [Читать...]

А вот попробуйте написать в статусе, что дважды два – восемь, что солнце восходит на севере, а Мать Тереза – валютная проститутка и офицер КГБ, и вы соберете несчетно лайков, а количество ваших подписчиков скакнет в геометрической прогрессии. [Читать...]

Читаю Библию с утра. Новый Завет (Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 24—30). Понимаю, что люблю брата своего во Христе – Марка Цукерберга и Божье творение – Фейсбук. При всей цензуре и диктатуре Марк дал людям новое видение [Читать...]