{ 18 ноября 2016 }

«Страх темноты»: Кошмары подсознания

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Никтофобия – боязнь темноты, в основном проявляется в детском возрасте, почти у всех, и даже взрослые испытывают страх темноты, некоторых фобия мучает в меньшей степени, некоторых в большей. 

Кинозрители до сих пор находятся под впечатлением ужасающих событий, американского мистического-триллера «И гаснет свет», вышедшего на экраны этим летом, связанных с ощущениями первобытного страха – страха темноты. Невозможно очнуться от кошмарных воспоминаний потусторонних существ, появляющихся из темноты «весеннего» фильма-ужасов «Темнота», созданного также американской кинокомандой.

И вот в российском прокате стартовал новый хоррор – о чудовищном ощущении, приводящем в оцепененеие, холодящем кровь – о боязне темноты, который так и называется – «Страх темноты». 

Мистический-триллер создан австралийским режиссером Кристофером Фитчеттом, ему и всей съемочной группе в полной мере удалось воплотить и передать событиями сюжета, захватывающей игрой всех актеров, волнующими и пугающими музыкой и спецэффектами ужасающий страх непознанного, ужас от поглощающей темноты и выползающих из тьмы жутких существ.

Создатели психологического фильма ужасов воссоединили несколько сюжетных, жанровых направлений, показали не только всем достаточно привычные «страшилки» – пугающее «нечто», выползающее или затягивающее в темноту, и борьбу главных героев с ним, но и достаточно многогранно продемонстрировали развитие мистического сюжета в нескольких жанровых хоррор-направлениях. В мистическом триллере присутствует и «дом с привидениями» (хатинг-хаус), немного «слэшера», и постоянен эффект «саспенс», захватывающей ужасающей неопределенности, ожидание еще большего страха. Благодаря чему каждый эпизод фильма интригует, а финал получился совершенно непредсказуемым.

Жуткие существа, проявляющиеся в темноте мучают и терзают студентов Скай (Пенелопа Митчелл) и Джереми (Jacob Irvine). Возможно, что кошмарные переживания ужаса молодые люди испытывают под воздействием специального препарата, и призраки темноты преследуют только их подсознание. Влюбленные приехали отдохнуть в домик на озере, принадлежащий семье Джереми, а за одно испробовать свои собственные ощущения от воздействия на определенные участки мозга чудодейственного вещества, чтобы затем рассказать и описать свои ощущения университетскому преподавателю, который в молодости ставил подобные эксперименты над своим подсознанием. Однако ужасающие потусторонние сущности начинают пугать и нападать на людей, которые никогда не пробовали галлюциногенный препарат. Чудовищные сущности, выбирающиеся из темноты преследуют спецагента психолога Сару (Мейв Дермоди), пытающуюся понять неадекватное поведение Скай после кошмарной ночи в домике на озере, в борьбе с призраками, и команду полицейских, занимающихся расследованием жестоких убийств, которых в окружении Скай становится все больше.

Страх темноты (The Fear of Darkness)

Год: 2016

Страх темноты

Жанр: триллер

Страна: Австралия

Режиссер: Кристофер Фитчетт

Сценарий: Кристофер Фитчетт, Henry Tefay

Продюсер: Марк Оверетт, Michael Burton, Кристофер Фитчетт

Оператор: Джейсон Харгривз

В ролях: Пенелопа Митчелл, Мейв Дермоди, Аарон Педерсен, Дэмиен Гарви, Кристофер Соммерс, Марк Леонард Винтер, Пол Бишоп

Мировая премьера: 11 апреля 2015

Премьера в РФ: 17 ноября 2016, «Парадиз»

Продолжительность: 91 мин. / 01:31

Анастасия Миронова


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