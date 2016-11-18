«Фантастические твари и где они обитают»: Начало новой главы

Вот и настало время стряхнуть пыль с завалявшихся мантий-невидимок, отполировать запачканные временем волшебные палочки и освежить у себя в памяти пару-тройку любимых заклинаний. Прошло каких-то пять лет с того, как завершилось уникальное и незабываемое приключение юного волшебника со шрамом от молнии на лбу, а вместе с ним и наше пребывание в невероятном мире магии и волшебства, придуманного Джоан К. Роулинг, по которому мы уже успели соскучиться, несмотря на столь короткий временной промежуток между «Дарами смерти» и «Фантастическими тварями». Причём осознание этого приходит как раз во время просмотра нового фильма, открывающего новую главу приключений с другими персонажами в полюбившемся нам мире.

«Фантастические твари и где они обитают» являются фактически первым оригинальным фильмом вселенной «Гарри Поттера». Название, естественно, позаимствовано из учебника, очень часто упоминавшегося в оригинальной серии, и оттуда так же главный герой – исследователь и специалист по магическим существам Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), являющийся также автором упомянутого учебника. За исключением нескольких тварей, данное кино полностью оригинальное. Роулинг перешагнула ступень с написанием книги и сразу принялась за сценарий, по которому мистер Саламандер приплывает в Нью-Йорк в 1926 году (за 60-70 лет до рождения Гарри Поттера) с исследовательской целью и полным чемоданом удивительных существ. В какой-то момент одно из них выбирается на свободу – милейший Нюхль (это маленький, пушистый чёрный зверёк, похожий на помесь крота и утконоса, которой обожает всякие ценности, особенно блестящие). Параллельно Ньют встречает бывшего мракоборца, волшебницу Тину Голдштейн (Кэтрин Уотерстон) и мечтательного, забавного толстячка-магла Якоба Ковальски (Дэн Фоглер). Фантастическим образом все они, а так же очаровательная и несколько эксцентричная сестра Тины Куинни Голдштейн (Элисон Судол), являющаяся легилиментом (то есть умеет читать мысли), попадают в невероятное приключение из-за того, что кроме Нюхля из чемодана сбежало ещё несколько тварей, а Ньют вдобавок по неосторожности умудрился нарушить один из основных законов волшебного сообщества – Закон о секретности.

Работа Роулинг действительно впечатляет больше всего. Ей удалось на базе всё той же мифологии соорудить абсолютно другую историю с непохожими персонажами. Это уже не приключения детей, а затем подростков, здесь на первый план вышли взрослые герои. Саламандер, бывший ученик Хогвартса, из которого его отчислили, несмотря на защиту преподавателя Альбуса Дамболдора, привык к одиночеству, он странный и неловкий. В наше время таких людей принято называть социопатами, но в те времена достаточно было характеристики «англичанин». Эдди Редмэйну уже привычно играть таких хрупких и замкнутых персонажей, вспоминая его роли во «Вселенной Стивена Хокинга» и «Девушке из Дании», некоторые актёрские замашки из которых перекочевали и в жестикуляцию Ньюта Саламандера. Однако всё же Ньют – очень обаятельный персонаж, и Редмэйн в него вписался так, что уже трудно представить кого-нибудь другого на его месте.

Тина представляет собой некий вариант Гермионы, тоже очень умная и решительная волшебница. Но даже не думайте подстраивать Якоба под Рона, тут уж точно сравнения излишни. И самое забавное то, что как бы ни очаровывал Редмэйн, фильм-то «крадёт» именно Дэн Фоглер. Его Якоб, во-первых, самый смешной персонаж вообще всех фильмов поттерианы, а во-вторых, Фоглер оказался очень талантливым актёром, способный рассмешить одной лишь мимикой. В роли представителя закона выступает мракоборец и директор Магической безопасности Персиваль Грейвс (Колин Фаррелл). Были опасения, что с ним произойдёт что-то наподобие того, что в «Докторе Стрэндже» сделали с героем Мадса, однако режиссёр «Тварей» Дэвид Йэйтс сумел преподнести этого персонажа с любопытной стороны. Как известно, буквально в последний момент в проект запрыгнул Джонни Депп, чтобы изобразить роль главного антагониста, похоже, всех будущих четырех фильмов – тёмного мага Геллерта Грин-де-Вальда. В первой части у него лишь два маленьких камео, в первом из которых фигурирует лишь гладко выбритый затылок актёра, а вот второй момент, я уверен, вам очень понравится и надолго запомнится. Несмотря на заметный грим, почему-то складываются весьма положительные впечатления от нового образа, хоть и известно о Грин-де-Вальде после первого фильма немного. Единственное, что слегка неприятный осадок остался от персонажа Эзры Миллера – замкнутого и скромного по сценарию юноши Криденса, на деле получившимся слишком жалким, отталкивающим и запуганным нытиком. Но, к счастью, Роулинг и тут припасла сюрприз.

Примечательно, что вернулись не только автор книг о «Гарри Поттере» и режиссёр последних четырёх экранизаций, но и команда монтажёров. На мой взгляд, без них бы не получилось главное – воссоздание той самой атмосферы магии и волшебства. Йейтс всё же набил руку, и это ощущается. Кино развивается в своём темпе, увлекая с каждой секундой всё больше и больше. Заметно прибавилось экшен-сцен и количество спецэффектов, что изначально вызывало сомнения из-за недавнего блеклого «Тарзана» с ужасно низким качеством графики для второго десятилетия XXI столетия. Возможно даже, что Йейтс так сильно хотел приступить к съёмкам «Тварей», что бросил «Тарзана» на пост-продакшене, дабы больше времени уделить разработке анимации магических существ и различных локаций. К слову, существа, которых у нас обозвали тварями, явно такого оскорбления не заслуживают. Может, не везде они выглядят идеально в контексте прорисовки и анимации, но все эти незначительные шероховатости тут же меркнут перед их разнообразием и тому умилению, которое они вызывают у зрителей. Кроме Нюхля мы знакомимся с крошечной Лечуркой, величественной Птицей-Громом, опасным Пикирующим Злыднем, огромным Сносорогом, и это далеко не весь список. Стоит отметить, что многие из них не просто интересны, у них ещё есть характер, постоянно проявляющийся по ходу фильма.

«Фантастические твари и где они обитают» одинаково успешно работает с разными возрастными аудиториями. Сама история заметно повзрослела, если сравнивать с фильмами Криса Коламбуса, в ней есть что-то готическое от Альфонсо Куарона со всей этой оккультной темой и охотой на ведьм, но всё же данное кино именно по сюжету ближе к фильмам о Гарри Поттере, начиная с четвёртой части. В «Тварях» есть достаточно мрачные моменты и даже сцены убийств, по значимости сопоставимые с убийством Седрика Диггори из «Кубка огня». Но Йейтсу и Роулинг получилось достичь уникального баланса между «тьмой» и «светом», в основном благодаря очаровательным героям и милейшим тварям. Свою роль в балансе «черного» и «белого» также сыграл юмор, порой специально спускающийся на одно колено к детям, а иногда заходящий на территорию довольно смелых тем для рейтинга 12+. Тем не менее, такой баланс выглядит очень выигрышным: фанаты «Поттера», уже повзрослевшие, безусловно, оценят «взрослое» направление фильма и ностальгически улыбнуться при упоминаниях Дамблдора и Хогвартса, а юным зрителям будет безумно интересно и весело впервые открыть мир волшебства и магии Роулинг.

Продолжая тему «взрослости» новой магической сказки, нужно отметить, что периодически находятся уникумы, любители всяческих теорий, которые охотно заявляют, мол, Роулинг в своих сценариях непрозрачно сравнивает магов с евреями и часто проводит аллюзии на Холокост. Да, в «Тварях» тоже есть за что зацепиться, ведь тут почти прямым текстом упоминается геноцид волшебников, совершаемый маглами, или как принято их называть в Нью-Йорке, не-магами, а так же можно установить соответствие магов с национальными, сексуальными и другими видами меньшинств, но вопрос – зачем и кому это нужно? В «Тварях» всё же есть подтекст, социальный, и который нужно отличить в первую очередь – мы должны бережно относиться ко всем существам, тварям, зверям, зовите, как хотите. Такой подтекст адресован не только детям, но и взрослым, что как минимум выделяет данную ленту среди остальных выходящих фантастических блокбастеров.

Ещё хотелось бы отметить удивительную и прекрасную концовку. Во-первых, кино заканчивается без всяких откровенных замашек на сиквел, как было в седьмых «Звёздных войнах», первая часть получилась цельной. Во-вторых, события продолжения можно будет смело повернуть диаметрально, осветив, например, американскую школу волшебства или же совсем другую страну. И в-третьих, низкий поклон Роулинг за классическую чаплиновскую сцену в самом конце, приятно, что его «Огни большого города» до сих пор светят столь ярко и не думают гаснуть в наших сердцах.

«Фантастических тварей» можно смело назвать одной из главных приятных неожиданностей года, поскольку ни перед одним горячо ожидаемым фильмом не было столько скепсиса, сколько было перед выходом картины Йейтса: слабый предыдущий проект режиссёра, не слишком впечатляющие трейлеры, неуверенность в новых персонажах и актёрах, отсутствие книжного оригинала, и мысль о корыстных помыслах студии нажиться на фанатах всё никак не покидала. Однако формула успеха «Тварей» проста – Роулинг знает что, а Йейтс знает как. В результате, очаровательные новые персонажи, с которыми не хочется расставаться; волшебный мир, который не хочется покидать; милейшие существа, грамотный юмор, а так же увлекательнейшая история, способная удовлетворить как фанатов, так и новичков этой удивительной вселенной.