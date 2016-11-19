«Хема Хема. Спой мне, пока я жду»: Какое кино снимет лама?

Словосочетание «буддийский лама, третья инкарнация Джамьянга Хьенце Вангпо (фактически основателя «несектантского» течения в буддизме в девятнадцатом веке) и кинорежиссер» больше похоже на какую-то абсурдистскую шутку из скетча «Монти Пайтон». Однако же бутанец Хьенце Норбу действительно активно проповедующий буддийский лама. И он же режиссер картины «Хема Хема: Спой мне, пока я жду» (ставшей четвертой в его фильмографии), показанной в рамках международного кинофестиваля в Дхарамшале (а до этого Локарно и Торонто). И эта картина, безусловно, один из интереснейших и важнейших киноопытов этого года.

Мужчина бредет по джунглям. Через некоторое время он надевает странную ритуальную маску. Вскоре его окружают вооруженные луками люди в похожих масках, чтобы проводить к месту церемонии, происходящей каждый 12 лет. Учитель со сцены сообщает толпе, что пространство, где они собрались это промежуток между смертью и рождением, то есть Бардо, согласно тибетскому учению. Следуя строгим правилам, первое из которых запрещает снимать маску, наблюдая и участвуя в ритуальных танцах, они должны понять свою истинную природу. Спустя много лет, официантка задумчиво рассматривает себя в зеркале уборной в ночном клубе под доносящийся гул техно. Как эти два мира могут быть связаны?

Не будет большим сюрпризом сказать, что связь между ними лежит в области желания, вожделения. Но «Хема Хема» (что, кстати, переводится как «давным-давно») все ж больше, чем полуторочасовая проповедь, упакованная в киноформу. Это фильм, который принято описывать уже набившими оскомину эпитетами вроде «медитативный», «гипнотический», «поэтичный», «мистический». Хотя, скажем, в отличии от работ Виресетакуна, Хьенце Норбу не пытается быть загадочным, как и не пытается он развивать свой киноязык через смелые эксперименты с темпоральностью, обычно заканчивающиеся для кого-то трансом, а кого-то дремой. И при том, что вышеперечисленные описания к фильму вполне применимы, режиссерские мысли проглядываются весьма отчетливо.

Анонимность и, создаваемая ей транзитивность человеческого бытия и его личности, персоны, центральный вопрос, которым задается режиссер. И эта анонимность, наиболее грубо выражена в виде группы незнакомцев, скрывающих лица за масками, что незамедлительно приводит к ликвидации этикета, социальных условностей и воцарению инстинктов и сиюминутных порывов. Последствия, понятно, плачевны. Но Хьенце Норбу подчеркивает, что эта анонимность, «замаскированность» существует в обществе, процветает в виртуальном пространстве, но и в каком-то смысле неизбежно присутствует на уровне экзистенциальном или, даже вернее, онтологическом. В этом смысле, производимое Учителем собрание в лесу должно спровоцировать индивида на внутренний конфликт, идентифицировать среди множества возможных вариантов «я» и его мотивы и, вероятно, ужаснуться. И в этот момент страх рождения станет больше страха смерти.

Заразившись идеей снимать кино после присутствия в качестве ассистента на съемках «Маленького Будды» Бертолуччи, Хьенце Норбу всегда старался окружить себя сильной командой. Над «Хемой Хемой» в качества монтажера работал известный китайский режиссер Тянь Чжуанчжуан, а продюсером выступил в очередной раз британец Джереми Томас, также работавший с Бертолуччи (Кроненбергом, Гиллиамом). Поэтому хотя оператором работал не слишком именитый Джигме Тензинг, снят и реализован фильм на высшем уровне, задействуя элементы традиционной бутанской культуры, не превращаясь в банальную экзотичную этнографику.