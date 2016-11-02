«Американская история преступлений»: Народ против О. Джей Симпсона

Антологии набирают всё большую популярность на современном телевидении, и главным промоутером данного формата сериалов является продюсер и режиссёр Райан Мёрфи. Ему обязаны фанаты таких телешоу, как «Королевы криков», «Лузеры» и, конечно же, «Американская история ужасов». На этот раз лауреат множества телевизионных премий стал шоураннером новой антологии под названием «Американская история преступлений», которая, по задумке, будет рассказывать об одном конкретном преступлении на протяжении всего сезона. В первом сюжет крутится вокруг всемирно известного судебного процесса над в прошлом суперзвездой Америки – актёре и футболисте О. Джее Симпсоне.

О. Джей – персона культовая для американского народа, особенно для его чернокожей части. Несмотря на то, что исторический судебный процесс проходил в 1994-95 годах, отклики его слышны по сей день. Продолжают выходить сериалы (как этот, например), снимаются документальные ленты (последняя из которых, O.J.: Made in America, уже претендует на награды), пишутся книги, в фильмах всё так же упоминают его персону (вспомнить хотя бы недавний «Чирак» Спайка Ли или новый фильм Ника Кэннона), а количество ссылок на О. Джея в рэп-культуре зашкаливает по сей день. В чём же суть такого феномена?

Дело в том, что летом 94 года, когда Симпсон был на пике популярности, и его лицо буквально знала вся Америка, было совершено убийство его жены Николь Браун-Симпсон и её любовника Рона Голдмана. Обвинение тут же пало на самого О. Джея. Все улики были против него: его видели в машине недалеко от дома, на его фургоне и в салоне кровь жены, ДНК совпадает, около его дома была найдена перчатка так же с кровью погибших. Дело было заведомо проигрышным, но за него взялись самые лучшие адвокаты страны, а может даже и мира. Это уникальный судебный процесс, потому что весь год, что он шёл, не было выдвинуто ни единой альтернативной версии убийства, не было ни единого подозреваемого кроме Симпсона. Адвокатам было бы проще обратно убедить мир в том, что Земля – плоская, чем доказать в суде, что О. Джей невиновен. Но им удалось добиться для него оправдательного вердикта.

Райан Мёрфи и создатели сериала Ларри Карацевски и Скотт Александр досконально описали весь судебный процесс в зале суда и за его пределами, затронув все стороны конфликта. Общество не может поверить, что их идол виновен, сколько бы им доказательств в нос не совали. Политики опасаются новых расовых стычек, так как Симпсон чернокожий, а ситуация с ними и так в стране была напряжена после масштабных столкновений в 92-м. СМИ готовы по своему нажиться на скандале, телевидение накручивает рейтинги, запуская спекуляции по этому делу – судебный процесс над О. Джеем Симпсоном затронул всю страну. Нам показывают, как работает один огромный механизм, слаженно и взаимосвязано. В этом сериале продуманна каждая деталь, которая хоть как-то могла бы повлиять на отражение той самой действительности, что была всколыхана двойным убийством.

Первый сезон «Американской истории преступлений» – это образец, учебник, эталон журналистско-судебного процесса. Одно удовольствие наблюдать за тем, как адвокаты продумывают каждый свой последующий шаг, они строят защиту на сотне малейших кирпичиков – своевременные заявления в прессе, наводящие вопросы, опровержение даже самых железных фактов, поднятие расовых вопросов, акцент на болячках общества – делают всё, чтобы заставить жюри присяжных сомневаться в виновности их подзащитного. Нам показывают, как общественное давление воздействует на стороны обвинения и защиты через СМИ, а иногда даже и лично. Примечательно, что кульминационным моментом в истории Симпсона становится перчатка – вещь, которая являлась чуть ли не главным свидетельством вины подсудимого. То, как его адвокаты разыграли эту карту – достойно восхищения. Как в прочем, и действия всей стороны защиты.

Сериал слегка напоминает прошлогодний «В центре внимания», в котором была также показана сильна журналистская история. Здесь же упор сделан на судебной системе, её недочётах и откровенных по тем временам несоответствиям с нормами морали, особенно, затрагивающих чернокожее население. Переиначить «убийство» в «расовую дискриминацию» – таково было основное направление защиты Симпсона. А расовый вопрос – это всегда болячка для Штатов, поэтому именно это дело воспринималось в штыки, исход которого даже дошёл до самого Клинтона.

Сериал уже успел получить немало престижных наград, включая «Эмми», но больше всего отмечают актёрские заслуги. А разгуляться тут есть где. Кьюба Гудинг мл. играет самого О. Джея, прекрасно изображая портрет самовлюбленной звезды, шоумена с ранимой душой. Сара Полсон играет Маршу Кларк, главного обвинителя. Она испытывает колоссальное давление со стороны прессы, например, те, кто за то, что Симпсон невиновен, всячески пытаются напакостить стороне обвинения, публикую грязные материалы из личной жизни. И Марше достаётся сильнее всего, то найдут её обнажённую фотографию, то высмеют причёску, Полсон тут великолепно передала эмоциональную хрупкость прокурора. Джон Траволта демонстрирует одну из самых сильнейших своих работ за много лет, играя упрямого и самодовольного главу защиты – Роберта Шапиро. Главным же адвокатом, которого он вынужден нанять, стал Джонни Кокран (Кортни Б. Вэнс), чернокожий юрист и замечательный оратор. У Вэнса, пожалуй, самая сильная актёрская игра в сериале, за которую он уже отхватил наград. Дэвид Швиммер играет близкого друга Симпсона Роберта Кардашьяна, борющимся с окутывающим его сомнением – он знает О. Джея как брата, и верит, что тот не мог такого совершить, однако все факты говорят об обратном. Стерлинг К. Браун в роли помощника прокурора, Кеннет Чои в роли судьи Лэнса Ито, Брюс Гринвуд в роли политика, курирующего сторону обвинения – всем бы им раздал по наградам.

Снято всё очень профессионально: наплывы камеры, осторожный монтаж, подходящая музыка. В последней серии, когда оглашают вердикт, уровень саспенса достигает каких-то депальмовских высот, чему частично служит причиной его же фирменный сплит-скрин, позволяющий видеть одновременно сторону защиты и обвинения. Уже известно, что в третьем сезоне будет рассмотрено убийство модельера Джанни Версаче, а вот второй расскажет о последствиях урагана Катрина. Здесь пока непонятно, неужели в преступлении будут обвинять стихию? Так или иначе, «Народ против О. Джей Симпсона» – высококлассная телевизионная постановка, детально освещающая самое противоречивое и громкое судебное дело в американской юридической практике. Райан Мёрфи с коллегами сотворил одну из лучших многосерийных драм с, пожалуй, сильнейшим актёрским составом, возможным на ТВ.