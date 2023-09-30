Игорь Цвирко представит новую программу «Мистерия» на сцене театра «Геликон-Опера»

Уникальный проект «Мистерия» — это вечер современной хореографии, состоящий из трёх одноактных балетных спектаклей, созданных российскими балетмейстерами-новаторами. Спектакли пройдут 21 и 22 октября на сцене театра «Геликон-Опера». Генеральный продюсер программы — Премьер Большого Театра Игорь Цвирко.

Вечер современной хореографии начнется спектаклем в хореографии художественного руководителя УралОпераБалет — Максима Петрова. Спектакль «Русские тупики» носит название фортепианных тетрадей композитора Настасьи Хрущёвой, входящий в бесконечно растущий цикл о красоте, рефлексия на тему музыки ХIХ века. Одна из его частей, балет «Русские тупики II» поставлен в Мариинском театре в 2020 году. Хореограф Максим Петров получил за эту громкую премьеру «Золотую Маску» и «Золотой софит», а «Русские тупики» превратились в особый жанр. В балете Хрущёвой — фрагменты музыки Петра Ильича Чайковского. В работу взяты не конкретные сочинения, а типичные гармонические обороты. Они зацикливаются, набирают бег, едва появившись, тут же пропадают, как полустанки за окном поезда на Транссибирской магистрали…

Танец усложняет понятие пустоты и лишает ее специфических русских примет. На сцене только две пары исполнителей: одна — в центре, вторая — на скамейке в глубине. Татьяна Кузнецова («Коммерсантъ») увидела в «Русских тупиках II» современный романс, где «за всеми неоклассическими дуэтами, синхронами и вариациями внятно прочитывается история несчастливой и безысходной любви». Это лишь одно из возможных толкований. Две возрастные проекции одной пары, два варианта одних отношений, жизненные коллизии, два разных балета, исполняемых одновременно — Максим Петров предпочитает не разъяснять фабулу, которая постоянно ускользает от зрителей.

Продолжением вечера станет удивительный спектакль «Монаксия». Мистический сюжет о Богине, которой Создатель даровал бессмертие. Проживая одну жизнь за другой, исследуя миры человеческой души, имея возможность пребывать на земле вечно, остается в одиночестве. Земная страсть, безграничная любовь, материнское счастье — все эти мирские потребности остаются только лишь в ее памяти, которая, словно песок, ускользает сквозь пальцы. Автор идеи Дмитрий Масленников — молодой хореограф, танцы которого в «Кабаре» покорили всю Москву. Декорации, дающие легкость перемещения на сцене балерине и ее спутникам и одновременно сдавливающая теснота опущенными софитами — все это образно рассказанные мысли и переживания внутреннего мира Дмитрия, завлекшие в этот моноспектакль одну из самых ярких драматических балерин Кристину Кретову, вместе с глубоким актером и премьером балета Большого театра Денисом Савиным и ярким и темпераментным Первым солистом театра МАМТ Артуром Мкртчяном. В ауру мифологического сюжета погрузит разработанная компиляция нескольких авторов среди, которых Goldmund, Arca, Anna Muller & Nils Frahm.

Мировой премьерой вечера станет балет «Демон». Это спектакль не о творчестве великого художника Михаила Врубеля. Это спектакль о его трагической судьбе, где Демон есть та самая судьба для творца и та самая истина, которую всю жизнь искал художник. Это спектакль-мистерия о личности загадочного, и все еще не познанного до конца Врубеля, о его внутренних переживаниях и личной трагедии художника. Весь драматизм этой интригующей истории отвергнутого ангела, его отношений с прекрасной Надеждой, и посланников с небес-– Ангелов, раскрывает мистическая сценография Анастасии Капустиной. Зритель попадает в мир (Вселенную) Врубеля, где реальная жизнь тесно переплетается с миром фантазии и грез, где сам автор, в какой-то момент начинает теряться и блуждать среди прекрасных выдуманных скал, цветов и совершенно конкретной истории болезни великого художника. Образ Ангела в ней, спасающий его от сумасшествия — это вполне реальный врачеватель, который до конца дней поддерживает и находится рядом.

Спектакль насыщен сложной и непривычной для солистов Большого театра хореографией, наполнен невероятной сценографией, световыми решениями и историческими фактами из жизни художника, которые решены режиссером-хореографом, Александром Могилевым. Воплощать задумку будут Премьеры Большого театра: Игорь Цвирко, Денис Савин и Ана Туразашвили.

«Мистерия» обещает стать самым ярким событием осени. В новом танцевальном эпосе будут представлены сюжетные, мифологические сказания, которые раскроют свои тайны через многогранный язык танца, движения тела, эмоций, пластики, в самом уникальном пространстве нашего города, где каждый сможет стать частью одного тайного священнодействия.

Билеты, актерский состав на официальном сайте: www.tsvirko.com

Игорь Цвирко продакшн (с)

Директор проекта Нелли БЕГАНОВА.

Фото: Ирина ЗАРГАНО.