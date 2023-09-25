{ 25 сентября 2023 }

Мистические работы Даши Намдакова на Алтае

Рубрики: [Анонсы]  [Выставки]  

На Алтае в высокогорном отеле курорта «Сбера» «Манжерок» открылась выставка «Трансформация» всемирно известного российского скульптора Даши Намдакова

 Даши Намдаков

Работы бурятского скульптора Даши Намдакова первый раз выставляются на Алтае. Последнее десятилетие они триумфально экспонировались в Европе, Азии и Америке. Несколько лет назад художник вернулся на землю предков и перезапустил свое творчество на новом уровне. Вместе с семьей он работает над проектом возрождения родной деревни Укурик в Хилокском районе Забайкальского края. На родной земле он обратился к символическим аспектам образов народных «онгонов» — «хранителей местности», творит деревянных «маскоидов» — ритуальные маски и абстрактные композиции. 

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Для экспозиции его работ на Алтае было выбрано уникальное пространство горнолыжного курорта «Манжерок». В переводе «Манжерок» имеет несколько значений. В алтайском языке название Манјӱрек отсылает к јӱрек — (сердце, душа). Отель находится у подножья священной у алтайцев горы Малая Синюха. Свое название гора получила из-за того, что воздух на её вершине немного разрежен и она, покрытая девственным лесом, вся окутана синеватым инфернальным светом. Корпус отеля похож на плотину или шлюз, который сдерживает, а точнее собирает в себя энергию горы и, пропуская через себя, трансформирует ее. Кстати, выставка скульптора так и называется — «Трансформация». 13 скульптур Даши Намдакова установлены в центре огромном холла отеля. Каждая скульптура относит к определенному времени творчества мастера с 1998 года по настоящее. Можно сказать, что эта выставка — демонстрация эволюции творческого духа самого художника от «Кокона» до «Дракона».

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«Алтай — место божественное. Бог знает, сколько всего происходило на этой священной земле. Это центр Вселенной, откуда идут огромные волны. Здесь потрясающие культура, цивилизация и народ», — поделился своими ощущениями скульптор Даши Намдаков на открытии.

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Каждая скульптура мастера — как ключ другой реальности. Погрузившись в миры образов Даши, в какой-то момент понимаешь, что находишься в зоне абсолютной магии. Современный человек практически утратил магическое восприятие, но через творчество Даши происходит невозможное. Скульптуры Даши перезапускают очень важный инструмент, который есть у каждого из нас, но не у всех задействован. Это воображение. Созерцая ту или иную скульптуру Даши, воображение включается и разворачивает целую картину новых смыслов и ассоциаций.

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал выставку большим культурным событием на Алтае.

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«Я очень давно знаком с Даши. В моей личной коллекции есть много его работ. На мой взгляд, он совершенно потрясающий, поцелованный Богом скульптор, художник, человек, который творит нечто совершенно самобытное и непохожее, но заставляющее думать и вызывающее эмоцию. Каждая работа неповторима. Мне кажется, очень важно, что на Алтае будут его произведения», — сказал он.

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О мастере

Даши Намдаков — Академик Российской Академии художеств, член Российской Академии киноискусства, Заслуженным художник России и Народный художник Республики Бурятия. Скульптор удостоен звания Лауреата премии Правительства Российской Федерации за выставочную деятельность, награжден государственным Орденом Полярной звезды Монголии. Автор монументальных и ландшафтных композиций: скульптуры установлены в Казахстане, г. Астана, в Забайкалье, п. Агинское, Кемеровской области, Горная Шория, в Республике Татарстан, г. Казань, в Республике Тыва, г. Кызыл, в г. Красноярске, на острове Ольхон на Байкале, а также в Подмосковье. Его работы хранятся в Эрмитаже, Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, музеях Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и других стран, находятся в личных коллекциях первых лиц государств, бизнесменов и знаменитостей. Творчество скульптора синкретично по своей природе: он работает в разных областях искусства, в том числе кино (один из художников фильма «Монгол» режиссера Сергея Бодрова), в декоративно-прикладном искусстве, создавая эскизы ювелирных предметов, фарфоровых изделий, образы для авторских кукол. Особенно интересен опыт создания архитектурных проектов (Дворец бракосочетаний в г. Казань), оформление культовых сооружений (Подмосковный Храм Вознесения и алтарный комплекс буддийского храма в г. Кызыл). 

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Выставка продлится до 10 декабря. По задумке, она станет первой в серии выставочных проектов на территории курорта. 

Фото предоставлено: Сбер, отель «Манжерок» и командой Даши Намдакова.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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