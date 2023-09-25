Мистические работы Даши Намдакова на Алтае

На Алтае в высокогорном отеле курорта «Сбера» «Манжерок» открылась выставка «Трансформация» всемирно известного российского скульптора Даши Намдакова.

Работы бурятского скульптора Даши Намдакова первый раз выставляются на Алтае. Последнее десятилетие они триумфально экспонировались в Европе, Азии и Америке. Несколько лет назад художник вернулся на землю предков и перезапустил свое творчество на новом уровне. Вместе с семьей он работает над проектом возрождения родной деревни Укурик в Хилокском районе Забайкальского края. На родной земле он обратился к символическим аспектам образов народных «онгонов» — «хранителей местности», творит деревянных «маскоидов» — ритуальные маски и абстрактные композиции.

Для экспозиции его работ на Алтае было выбрано уникальное пространство горнолыжного курорта «Манжерок». В переводе «Манжерок» имеет несколько значений. В алтайском языке название Манјӱрек отсылает к јӱрек — (сердце, душа). Отель находится у подножья священной у алтайцев горы Малая Синюха. Свое название гора получила из-за того, что воздух на её вершине немного разрежен и она, покрытая девственным лесом, вся окутана синеватым инфернальным светом. Корпус отеля похож на плотину или шлюз, который сдерживает, а точнее собирает в себя энергию горы и, пропуская через себя, трансформирует ее. Кстати, выставка скульптора так и называется — «Трансформация». 13 скульптур Даши Намдакова установлены в центре огромном холла отеля. Каждая скульптура относит к определенному времени творчества мастера с 1998 года по настоящее. Можно сказать, что эта выставка — демонстрация эволюции творческого духа самого художника от «Кокона» до «Дракона».

«Алтай — место божественное. Бог знает, сколько всего происходило на этой священной земле. Это центр Вселенной, откуда идут огромные волны. Здесь потрясающие культура, цивилизация и народ», — поделился своими ощущениями скульптор Даши Намдаков на открытии.

Каждая скульптура мастера — как ключ другой реальности. Погрузившись в миры образов Даши, в какой-то момент понимаешь, что находишься в зоне абсолютной магии. Современный человек практически утратил магическое восприятие, но через творчество Даши происходит невозможное. Скульптуры Даши перезапускают очень важный инструмент, который есть у каждого из нас, но не у всех задействован. Это воображение. Созерцая ту или иную скульптуру Даши, воображение включается и разворачивает целую картину новых смыслов и ассоциаций.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал выставку большим культурным событием на Алтае.

«Я очень давно знаком с Даши. В моей личной коллекции есть много его работ. На мой взгляд, он совершенно потрясающий, поцелованный Богом скульптор, художник, человек, который творит нечто совершенно самобытное и непохожее, но заставляющее думать и вызывающее эмоцию. Каждая работа неповторима. Мне кажется, очень важно, что на Алтае будут его произведения», — сказал он.

О мастере

Даши Намдаков — Академик Российской Академии художеств, член Российской Академии киноискусства, Заслуженным художник России и Народный художник Республики Бурятия. Скульптор удостоен звания Лауреата премии Правительства Российской Федерации за выставочную деятельность, награжден государственным Орденом Полярной звезды Монголии. Автор монументальных и ландшафтных композиций: скульптуры установлены в Казахстане, г. Астана, в Забайкалье, п. Агинское, Кемеровской области, Горная Шория, в Республике Татарстан, г. Казань, в Республике Тыва, г. Кызыл, в г. Красноярске, на острове Ольхон на Байкале, а также в Подмосковье. Его работы хранятся в Эрмитаже, Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, музеях Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и других стран, находятся в личных коллекциях первых лиц государств, бизнесменов и знаменитостей. Творчество скульптора синкретично по своей природе: он работает в разных областях искусства, в том числе кино (один из художников фильма «Монгол» режиссера Сергея Бодрова), в декоративно-прикладном искусстве, создавая эскизы ювелирных предметов, фарфоровых изделий, образы для авторских кукол. Особенно интересен опыт создания архитектурных проектов (Дворец бракосочетаний в г. Казань), оформление культовых сооружений (Подмосковный Храм Вознесения и алтарный комплекс буддийского храма в г. Кызыл).

Выставка продлится до 10 декабря. По задумке, она станет первой в серии выставочных проектов на территории курорта.

Фото предоставлено: Сбер, отель «Манжерок» и командой Даши Намдакова.