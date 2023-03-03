{ 3 марта 2023 }

Выгнать бесов с экранов Евразии

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Евразийская кинопремия может быть организована уже в следующем году. Никита Михалков, выступающий за создание Евразийской киноакадемии и учреждение ее премии, подчеркнул, что здесь очень важно подойти к процессу вдумчиво и солидно, тщательно проделав всю подготовительную работу.

Казалось, невозможно желать Никите Сергеевичу Михалкову еще больше здоровья и сил, нежели мы это уже и так делали. Но будем теперь желать еще больше. Ведь давно понимаем, как много в таких масштабных проектах с обилием игроков — зависит от конкретной личности и ее масштаба.

А совершенно независимая Евразийская академия нам очень нужна, если мы хотим согнать бесов с наших кино— и телеэкранов.

НЕВМИНКУЛЬТ


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