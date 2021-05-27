Форпост Новой Евразии

В связи с «немного предсказуемой» пан-европейской блокадой Белоруссии примечательны не сегодняшние слова Лукашенко о готовности «стать форпостом Новой Евразии», а участие в этой блокаде Украины.

Вслед за Большой Европой Украина опустила ржавенький занавес для авиаперелетов из и в Беларусь. Сегодня же, «просто так совпало», Украина объявила о запрете поставок электроэнергии из Белоруссии и России. Своеобразное, конечно, понятие термина «энергетическая блокада», особенно с учëтом богатой практики отключения энергоснабжения Крыма с украинской стороны, но что вы хотите – это же Украина. Зимой им электричество никто не навязывал – сами попросили. Кончится – попросят ещë, это же… Ну, вы поняли.

А как всë хорошо начиналось в отношениях Зе и Лу – обнимашки и лобызания в Житомире, «что нам налили, то и пьëм», отказ признать российскую принадлежность Крыма, Минские соглашения. И даже когда «прошла любовь», батька успел напоследок разыграть гамбит с вагнеровцами, да так умело, что Россия и Украина ещë долго не могли придумать, как это всë «легендировать», чтобы было похоже на правду.

Но сейчас всë иначе. Теперь для Лукашенко южный сосед – это страна, где «миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозём (у всех советских людей у всех какой-то фетиш на чернозëме)». А ещë место, «где угробили 300 человек», не то что «безопасная Беларусь»™.

В принципе, именно сейчас, впервые за 30 лет для России сложилась идеальная диспозиция в отношениях с Беларусью. Вечный сосун всех соков из российской экономики обложен флажками со всех границ, кроме той, которой формально нет. В пятницу у Путина запланирована встреча с Лукашенко – было бы неплохо, если бы встреча президентОВ, закончилась бы как встреча Президента. РФ.