{ 18 сентября 2016 }

«Рай» Кончаловского дойдет до российских экранов в феврале

Рубрики: [Кино]  
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Фильм Андрея Кончаловского “Рай”, удостоенный “Серебряного льва” на Венецианском кинофестивале, могут показать в России в феврале 2017 года.

— Я думаю, что российские зрители могут увидеть фильм в феврале. А может быть, и раньше. Это не я решаю. Я не занимаюсь прокатом своих фильмов, — приводит слова режиссера “Интерфакс”.

По словам Кончаловского, на сегодняшний момент он “абсолютно свободен”.

— Важно снимать картины, будучи абсолютно свободным, у режиссеров с моим стажем слишком много художественных шаблонов. Поэтому я выкинул свой художественный опыт на помойку, — рассуждает он.

Сейчас режиссер работает над фильмом “Микеланджело”, а также планирует поставить оперу в Риме.

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