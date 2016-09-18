«Рай» Кончаловского дойдет до российских экранов в феврале

Фильм Андрея Кончаловского “Рай”, удостоенный “Серебряного льва” на Венецианском кинофестивале, могут показать в России в феврале 2017 года.

— Я думаю, что российские зрители могут увидеть фильм в феврале. А может быть, и раньше. Это не я решаю. Я не занимаюсь прокатом своих фильмов, — приводит слова режиссера “Интерфакс”.

По словам Кончаловского, на сегодняшний момент он “абсолютно свободен”.

— Важно снимать картины, будучи абсолютно свободным, у режиссеров с моим стажем слишком много художественных шаблонов. Поэтому я выкинул свой художественный опыт на помойку, — рассуждает он.

Сейчас режиссер работает над фильмом “Микеланджело”, а также планирует поставить оперу в Риме.