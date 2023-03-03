Аргентина хочет вернуть Мальвинские острова

Мало кто это заметил — новость как-то просвистела в общем информационном потоке и скрылась в туманной дали, но Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией по Фолклендам, которые она полагает никакими не британскими Фолклендскими островами, а самыми, что ни на есть своими собственными, Мальвинскими. И тут сразу вспоминаются 80-е годы, Маргарет Тэтчер и Фолклендская война по результатам которой Буэнос-Айрес проигравший в бою, вынужден был на несколько десятилетий смириться с этим поражением. Но, как мы видим, далеко не на вечные времена. Притом, что англичане отреагировали на заявление аргентинцев однозначно негативно, подтвердив, что острова их и таковыми останутся. Ну, кто бы сомневался, что скажут они именно так.

Между тем, хотя ни о каком повторении событий 1982 года речь пока не идёт (напомним читателям, что со 2 апреля по 14 июня 1982 Аргентина и Британия воевали не только за Фолкленды, но и за Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова), однако в Аргентине начальство явно настроено на то, чтобы попробовать Соединённое Королевство на прочность. Благо, премьеры там один другого чуднее и никакой «Железной леди», претендующей на этот пост и способной сравниться с Тэтчер, на горизонте не видно, а Лиз Трасс, которая под неё не слишком успешно косила, оказалась жалкой пародией на свою предшественницу и вылетела с поста премьер-министра с рекордной скоростью. Опять же, на троне британском теперь кто? Правильно, недавний принц Чарльз, ставший весьма возрастным, чтоб не сказать старым, королём Карлом III.

Он и собственных-то подданных не слишком впечатляет. То есть никто его с трона пока не гонит, традиция есть традиция, но насчёт шансов сплотить нацию у него всё понятно — их нет и быть не может. Не та фигура, не та биография. И это самое вежливое, что можно сказать о состоянии британской монархии. Опять-таки, состояние дел в британских вооружённых силах более чем прискорбное, даже если не брать в расчёт, до какой степени они завязли в войне с Россией на Украине. Плюс мигранты и беженцы со всего света, которые наполнили королевство. Плюс отвратительное состояние его экономики, включая продовольственные проблемы. Плюс изношенная в дымину инфраструктура и кризис с внутренней логистикой. Куда уж внешняя…

Ну и, понятное дело, уход Великобритании из Евросоюза, который буквально взорвал сепаратистские настроения в Шотландии и Северной Ирландии. Да и активное следование курсом Соединённых Штатов по части «культуры отмены» и всевозможных гендерных извращений Британию не укрепляет. То есть понятно, что она следует в фарватере Америки и это серьёзный военный союзник, вопрос только в том, будет ли Вашингтон готов на фоне необъявленной войны с Россией и приближающегося столкновения с Китаем, которое анонсировано и от которого Британии тоже отвертеться не удастся, сцепиться ещё и с Аргентиной, которая ни на какие собственно американские интересы не покушается. Интересная в Южной Атлантике может завариться каша…