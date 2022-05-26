Русские острова

Тут в высоком (но не высочайшем, что для нас на текущем историческом этапе более чем существенно) начальстве идея была ненароком высказана: а не переименовать ли ко всем чертям Южные Курильские острова, на которые вечно японцы косятся, именуя их «Северными территориями», так, чтобы и следа от японских (а на самом деле айнских) названий на наших картах не осталось. Вроде как, патриотическая, на первый взгляд, идея. Примитивная, конечно, но у кого какой к этому подход. Благо, Япония по отношению к нам себя ведёт недружественно, агрессивные замечания отпускает, санкции ввела и вообще держится в русле антироссийской политики Соединённых Штатов, как, впрочем, оккупированной американцами стране, которой она, де-факто, является, вести себя и положено.

Идея не новая и постоянно всплывает в разных организациях и на разных уровнях. Поскольку люди разные, мозги у них устроены по-разному и для тех, кому делом каким-нибудь полезным заниматься западло, либо не способны они никакими толковыми делами заниматься, поскольку руки не тем концом к тулову приделаны, да и котелок ежели и варит, так сплошь не про то, а известности им хочется и обратить на себя внимание начальства хочется ещё больше, переименование чего-либо во что-то другое есть шанс выделиться из общей серой массы. Они его, которое переименовывать собрались, не открывали, не основывали и вообще пальцем о палец там не ударили, но чужое перечеркнуть и на его месте своё написать — тоже повод для гордости. По крайней мере, для некоторых категорий людей. Причём с древности.

Именно они рисуют свои никому не интересные имена на древних постройках и скалах, выцарапывают их на деревьях и украшают ими заборы и мосты, периодически перемежая с проткнутыми стрелами сердечками или нецензурной лексикой, иногда на диво красиво оформленной. И тут автор вовсе не имеет в виду Бэнкси, Кита Харинга, Баскию или наиболее талантливых их последователей. Вовсе нет. Речь о другом: как-нибудь отметиться. Зачем, кому от этого лучше — неважно. Очень, кстати, распространено на переломе эпох. Такой примитивный и довольно дурацкий, рассчитанный скорее на инстинкты толпы, чем на логику или целесообразность, ход. Особенно Питеру с этим в наши вечные революции «повезло». Он и Петербургом был, и Петроградом, и Ленинградом, и снова Санкт-Петербургом…

Москва, кстати, как с самого начала ею была, так Москвой и осталась, хотя слово это ничуть не более русское, чем Шикотан, Итуруп или Парамушир. Да и Мурманск с Абаканом, Магаданом, Сахалином, Волгой, Байкалом, Алтаем, Казанью, Курганом и Камчаткой из того же теста. Веками страна строилась и те, кто составляющие её земли и воды заселял и завоёвывал, как правило, названия им не с потолка придумывал, а местные брали — какие у аборигенов были. И чем тут айны или японцы хуже татар, чеченцев или немцев, автору по простоте его души не понять. Скорее напротив: он бы и в Восточной Пруссии старые оставил. Или хотя бы их с послевоенными запараллелил. Из принципа. Мы у немцев отобрали Кёнигсберг, Пиллау и Тильзит — и это теперь Россия. Пускай помнят. Очень полезно для воспитания скромности духа соседей. Вот и с японцами также.