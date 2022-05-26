Лиз Трасс в очередной раз отожгла

И снова о Британии. Лиз Трасс, действующий министр иностранных дел этой БЫВШЕЙ «Владычицы морей» в очередной раз отожгла, явно имея в виду перспективы попасть в премьер-министры, продолжая копировать Маргарет Тэтчер, чем она занимается давно, хотя и не слишком успешно. Баронесса-то была не только «единственным мужчиной в английском правительстве». Помимо твёрдого характера, она была весьма образована, чертовски умна и у неё был стиль. Да и меру риска она знала, так что с нашей страной никогда в лоб военной силой сталкиваться даже не пыталась. О Трасс этого не скажут ни её поклонники в британской публике, ни коллеги, ни сторонние наблюдатели, ни будущие историки. Но что у Соединённого королевства в её лице есть, то есть. Большего не дано. Так что сейчас она явно играет Тэтчер в разгар фолклендского кризиса, с той только разницей, что Россия, которую она обещает придушить, совсем не Аргентина. Но не упускать же удачный момент! Как раз Борис Джонсон в очередной скандал с ковидными пьянками вляпался. Самое время подсидеть!

Речь о намерении «предостеречь союзников от попыток умиротворения России на Украине» в ходе надвигающегося балканского турне главы британского МИДа — этой дурной пародии на «железную леди» (Трасс может в лучшем случае сойти за леди алюминиевую, имея в виду материал, толщиной с пивную банку), анонсированном заранее в общении с прессой. По крайней мере, такие слова должны прозвучать в обращении к армии Боснии и Герцеговины, перед которой она намерена выступить. Не скажем, перед ВСЕЙ армией или какой-либо её частью, либо вообще перед почётным караулом в аэропорту, но происходящее сильно напоминает слова из не очень приличной старой сатирической песенки «Мальбрук в поход собрался». Впрочем, для нынешнего британского правительства — вполне сойдёт. Там и министр обороны такой же ушибленный на всю голову, и премьер… Не правительство, а сборище ошалевшей то ли от лунного света, то ли от галюциногенов и алкоголя нечистой силы. Ведьма, банши и лепрекон в одном кабинете министров. Чистый Шекспир! Вот он бы сейчас эту сюрреалистическую картину описал, так описал…

Попытки понять, с чего это вдруг Трасс вышла в крестовый поход против попыток «умиротворения России» и причём тут Босния и Герцеговина расшифровываются просто. Б и Г, конечно, ни при чём: обычная платформа для выступления. Съездила бы в Новую Зеландию или в Зимбабве, взывала бы к духам великих предков и к союзникам оттуда. Не суть. А вот насчёт недопустимости компромиссов по части умиротворения Москвы по Украине… Это, кто не понял, ответ Генри Киссинджеру, который именно с такой инициативой в Давосе выступил, что вызвало немедленную яростную реакцию Зеленского (его «говорящая голова», Арестович, в прямом эфире, на чистом русском языке послал мэтра американской политики и его инициативу на три известные русские буквы). Ну, вот теперь и Трасс решила потомкам великих укров подыграть. А то вдруг кто-нибудь из тех, кто поумнее, Киссинджера послушает… Старик мудрый, авторитетный. Мало ли что может быть. Вот и говорит она: «не будет мира под оливами». Ну, тут что поделаешь! Не били англичан очень давно…