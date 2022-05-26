О предоставлении гражданства РФ в упрощённом порядке

Указ действующего российского президента о предоставлении гражданства страны в упрощённом порядке не только жителям ДНР и ЛНР, но и тем, кто проживает в Херсонской и Запорожской областях Украины, раз и, будем надеяться, навсегда закрывает излюбленную тему киевской пропаганды: «Вот, оставит Россия занятые её военными украинские территории, вернётся туда наша власть и всем, кто русскую армию хлебом-солью встречал или просто ей радовался, а заодно и всем, кто до сих пор по-русски говорит, всё так припомнят!» Не припомнят. На то она и денацификация, а не только демилитаризация, чтобы никакая сволочь не могла никого арестовывать, сажать, пытать и убивать за то, что люди говорят на своём языке, исповедуют свою веру и воспитывают своих детей, передавая им свои исконные, а не навязываемые чёрт знает кем и откуда ценности.

Возможность получить в ускоренном и упрощённом порядке гражданство России — великая вещь для огромного количества людей на Украине, гарантирующая их будущее. Пока что речь идёт, помимо живущих на Донбассе, о жителях двух областей, на территории которых действует российская армия, но, говоря по чести, хотелось бы надеяться, что такую возможность вскоре получат все, кто этого захочет и сможет такое право реализовать, вне зависимости от того, живут они в Харькове или Одессе, Сумах или Львове, Киеве или Ровно. Без разбора исторического прошлого этих краёв и того, насколько сильна или слаба там нынешняя киевская власть. Благо, Зеленский де-факто своими действиями по предоставлению полякам особых прав и привилегий на Украине, покончил с её государственностью. Нет больше такой страны. Сдал её нынешним польским буржуинам её собственный президент. И даже не так уж дорого сдал…

Что делать жителям Украины, которые не захотят становиться людьми второго сорта на европейских задворках, которыми была всегда, является сейчас и будет во веки веков Польша? Автор хорошо помнит, что ему насчёт этой страны, её жителей и отношения к ней в Европе говорили немцы и чехи, венгры и итальянцы, англичане и французы… Украинцам не светит и такое, хотя большинство из них об этом ещё не догадывается. Но теперь появилась альтернатива. Гражданство России именно ею и является, вопреки всей той буре русофобии, замешанной на страхе, зависти и ненависти, которая разразилась в западном мире именно потому, что Москва позволяет себе то, что мало кто другой: вести собственную политику и идти собственным курсом. Повторим: сегодня российское гражданство смогут получить не только жители Донецкой и Луганской республик, но и те, кто живут в Херсонской и Запорожской областях, и это только начало. Огромный шаг навстречу людям!