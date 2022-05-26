Глава Минобрнауки заявил о том, что Россия выйдет из Болонской системы, которая успешно похоронила традиционную европейскую, а точнее классическую германскую школу высшего образования, распространённую и в Российской империи (а затем в СССР), и в Японии, в пользу двухступенчатой англосансонской, единственным достоинством чего была возможность российских выпускников вписаться в американские стандарты. Правда, по дороге качество образования в стране дико просело, но кого когда такого рода мелочи у нас волновали? На фоне повальной деиндустриализации, превращения страны не то в колонию, не то в протекторат Запада и в преддверии ожидаемого многими в начальстве с большим нетерпением распада страны…

Болонскую систему в России вводили через «не могу». Сопротивлялись ей все. Ректора, преподаватели, студенты, родители… Но её у нас конечно же ввели, наплевав на здравый смысл и национальные интересы, просто потому, что профильные чиновники были за, в том числе близкие к трону. Нравилась она им и до сих пор нравится, в том числе тем, что идеально под них, нынешних, заточена. И денег в этой системе можно с её участников много больше состричь. Итоговые результаты, правда, ни к чёрту, но это для начальства не аргумент. Не было никогда и никогда аргументом не будет. А если у нас чиновники за, то любая логика, здравый смысл и глас народа могут идти куда? Правильно. Ну, они туда и пошли. И до сих пор там находятся, хотя, судя по всему, понимание того, что лекарство оказалось много хуже болезни, в начальстве потихоньку прорастало и в итоге проросло…

Первый звонок прозвучал, когда насчёт того, что представляет собой отечественное образование в его современном, отреформированном качестве, высказались Матвиенко и Бастрыкин. Затем Патрушев. А уж если профильный министр к ним присоединился… Он же чуйку имеет и валентность у него куда ниже. Не сам придумал. Другое дело, что контрреформированием образования будут, судя по всему, заниматься те же самые люди, которые его реформировали, а точнее втискивали нормальные программы в новые рамки, кроя по живому. Теперь они займутся не столько процессом воссоздания нормального образования, сколько его имитацией, пытаясь угадать, чего хочет начальство, так как ничего другого делать не умеют. При этом им ещё зарабатывать надо не меньше, чем раньше — это же для любого чиновника главное!

Что порадовало, глава «Рособрнадзора», этого образовательного ФСИНа, организации нереформируемой по определению и не просто бесполезной, но для образования и воспитания подрастающего поколения чрезвычайно вредной, поскольку она из самых лояльных и патриотически настроенных детей и их родителей способна сделать и ежегодно делает врагов системы, явно заметался. Такие аргументы в пользу ЕГЭ понапридумывал, что явно понимает человек: структуру, которую он возглавляет, ждут нелёгкие времена. Может, наконец и ликвидируют её за полной ненадобностью для страны. А ему и его подчинённым, что теперь, делом придётся заниматься?! Впрочем, скорее всего, места им найдут. Прошлое начальство этой богадельни неплохо пристроено — своих не бросит…