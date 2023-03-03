Откровенность западных начальников

Вот за что всё-таки стоит ценить западных начальников, так это за их откровенность. При этом простота этих людей частенько бывает, в полном соответствии со старинной русской пословицей, хуже воровства, но мы ценим их не за это. К примеру, на прошедшей «Двадцатке» министр иностранных дел Нидерландов (!) заявил, что страны, поддерживающие Россию поставками оборудования, которое западники ввели в свои санкционные списки, которыми они так любят баловаться, «столкнутся с последствиями». Вряд ли он имел в виду, что Нидерланды объявят им войну — голландская колониальная империя давно ушла в историю, как и голландская военная мощь, так что никто в Южных Морях голландцев не боится, да и много на кого ещё из членов Североатлантического Альянса внимания не обращает, но само по себе заявление интересное, символическое и даже историческое.

Так и видятся эскадры многопалубных галеонов, корветов и бригантин под белыми парусами, бороздящие моря и океаны в поисках добычи и ничейных земель, которые можно было бы объявить собственностью очередной европейской короны… И ведь совсем недавно это было! Ещё в первой половине ХХ века владели англичане, французы, бельгийцы, испанцы, португальцы, немцы, итальянцы и японцы по всему свету колониями и протекторатами. Они их друг у друга отбивали, грабили, как только могли, вывозя в свои метрополии триллионы и десятки триллионов долларов и фунтов, гульденов и франков, песо и марок добычи, стравливая между собой местных правителей и командуя ими как хотели, набирая среди населения наёмников для завоевания других земель или кули для работы на плантациях, и даже предоставив этим странам независимость многим там распоряжались и на многое влияли, а теперь что?! Сами вздумали решать, с кем и чем торговать?

Ну вот, мужа голландского государственного, на встрече белых людей с туземцами и прорвало… Так что, в общем и целом, можно констатировать, что внутри «Двадцатки» теперь два клуба по интересам. Один — бывшие колониальные державы во главе с Соединёнными Штатами, которые сформировали из стран Запада империю нового типа с собой во главе в качестве гегемона. И все остальные, которыми этот самый гегемон и его шестёрки пытаются по инерции управлять, угрожая, наставляя, запрещая и шантажируя. Въелись старые привычки за несколько столетий — не вытравишь. Давно уже расклады не те по всем параметрам, но до того тянет командовать… Пожмём плечами. И спросим голландца: как ему кажется, для стран, включая сами Нидерланды, которые поддерживают оружием, военной техникой и боеприпасами Украину в её нынешнем военном столкновении с Россией, это никакие последствия не повлечёт? Интересно, что бы он на это ответил…