Пели песни мужики: сериал о «Короле и Шуте» перевернул стандарты индустрии

На Кинопоиске стартовал «Король и Шут» — возможно, главный сериал этой весны. Мы посмотрели доступные пару серий и спешим поделиться мнением.

Пока оно однозначное — это лучшее, что случалось с нашей сериальной индустрией за последние годы, даже с учетом нашей к ней любви. Вольный байопик «КиШа» удивляет, смешит, заставляет глубоко задуматься, в конечном итоге, с размаху бьет камнем по голове — и вам это точно понравится. Череда флешбеков, смена реальности на фэнтезийную и обратно создают плотный, хулиганистый нарратив, подобного которому вы скорее всего еще не видели, и от которого очень сложно оторваться.

Каст подобран максимально достоверно, происходящему веришь сразу и надолго. Кто узнал в инфернальном шуте Евгения Ткачука — наше уважение: в образе беса, толкающего Горшка во все тяжкие, он совершенно неузнаваем.

Даже если вы не обклеивали комнаты плакатами группы, не ставили себе пивом ирокезы и не бесновались в подвальных клубах — смотрите. Это классный сериал, с которым Горшок все-таки шагнул в вечность. Надеемся, ему там хорошо.