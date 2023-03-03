{ 3 марта 2023 }

Пели песни мужики: сериал о «Короле и Шуте» перевернул стандарты индустрии

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Музыка]  

На Кинопоиске стартовал «Король и Шут» — возможно, главный сериал этой весны. Мы посмотрели доступные пару серий и спешим поделиться мнением.

Пока оно однозначное — это лучшее, что случалось с нашей сериальной индустрией за последние годы, даже с учетом нашей к ней любви. Вольный байопик «КиШа» удивляет, смешит, заставляет глубоко задуматься, в конечном итоге, с размаху бьет камнем по голове — и вам это точно понравится. Череда флешбеков, смена реальности на фэнтезийную и обратно создают плотный, хулиганистый нарратив, подобного которому вы скорее всего еще не видели, и от которого очень сложно оторваться.

Каст подобран максимально достоверно, происходящему веришь сразу и надолго. Кто узнал в инфернальном шуте Евгения Ткачука — наше уважение: в образе беса, толкающего Горшка во все тяжкие, он совершенно неузнаваем.

Даже если вы не обклеивали комнаты плакатами группы, не ставили себе пивом ирокезы и не бесновались в подвальных клубах — смотрите. Это классный сериал, с которым Горшок все-таки шагнул в вечность. Надеемся, ему там хорошо.

НЕВМИНКУЛЬТ


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