Нашествие огромных и чрезвычайно умных диких свиней

Сообщение «Гардиан» о том, что Соединённые Штаты ждёт очередная катастрофа, вследствие нашествия из Канады «огромных и чрезвычайно умных» диких свиней, которые спокойно пересекут границу, поскольку умеют «рыть туннели под снегом» (!), являясь при этом помесью домашних свиней и диких кабанов, чем-то насторожило. Неполная какая-то информация. Явно что-то очень важное в ней отсутствует. Повертел и так, и этак, покумекал над текстом немного и понял: ни слова про русский или китайский след! И это явно неспроста. Понятно, что «Гардиан» скрывает важнейшую информацию о происхождении новой угрозы американской демократии и остаётся лишь понять, отчего она заняла такую странную позицию и кто конкретно, кроме Трампа, за этим стоит.

Поверить в то, что после китайских аэростатов (метеорологические то были зонды или разведывательные аппараты, неважно) и принимаемых за них воздушных шариков местных любителей, русских хакеров и русской мафии (куда она, кстати, делась?) огромные умные дикие свиньи, атакующие Америку через прорытые ими в снегу туннели — это просто канадские свиньи, не может ни один непредвзято мыслящий человек, по крайней мере, если это стопроцентный американец. Опять же, компьютерная игра «Сердитые птицы» (кто не понял — это про «Энгри бёрдс»), много на что среднему американцу намекает. Правда, ещё надо точно расшифровать, на что именно, но за этим дело не станет — для таких сложных операций в Соединённых Штатах ЦРУ есть.

В общем, враги окружили Америку со всех сторон. С севера умные и огромные мохнатые свиные котлеты на четырёх хамонистых ногах. С юга прут наркоторговцы и нелегалы со всего мира, среди которых каким-то идиотским образом затесались вспугнутые СВО и мобилизацией российские релоканты из наиболее тупых и романтичных (явно спецоперация Путина). В океанах затаились его же, Путина, подлодки с ядерной начинкой, дрессированные ФСБ белые акулы и работающие на русскую военную разведку морские львы и каланы. В небе кружат воздушные шары, воздушные змеи и птицы, которые вообще чёрт знает на кого работают (есть подозрения на Иран, Венесуэлу, Северную Корею и Сирию, но это неточно). И только Г-сподь Б-г и президент Байден спасают пока Америку…