Новозеландская беда

Пришла беда, откуда не ждали. Новая Зеландия объявила о введении санкций против 87 граждан России, среди которых и сам Путин, и высшие военные чины, и виднейшие политики нашей страны… Что они все теперь делать будут, ума не приложить. Правда, новозеландскую баранину и сливочное масло у нас по-прежнему купить не проблема, хотя стоят они изрядно. Но так всегда было, больно уж эту экзотику далеко везут — разве что из Антарктиды дорога была бы длиннее. Что до киви (ягоды, а не птицы) — ими все фруктовые прилавки завалены и в нашем Краснодарском крае эту экзотику исходно китайского происхождения давным-давно выращивают, причём он там получается чертовски вкусным. Что до всего прочего — да, признаём, санкции новозеландские сработают. Тут, что есть, то есть.

Не ездить больше миллионам наших туристов на новозеландские пляжи и горнолыжные курорты или на шопинг в Окленд, Крайстчерч и Веллингтон. В Турцию ездить, в Египет ездить, в Эмираты ездить, а в новозеландские торговые центры и отели-небоскрёбы нет. Теперь туда только украинцам можно, при предъявлении справки от Зеленского с его личной подписью и с проверочными поскакушками и речёвками. Ибо хто не скаче, тот москаль, а этого добра Новой Зеландии не надо. Хватило им хоббитов, гномов и Гэндальфа, когда там про них фильм снимали. Ну и, понятно, не покажут нашим олигархам на сафари ни совиного попугая-какапо, ни хулиганов и клоунов кеа, ни киви — птицу, а не ягоду, ни гаттерию-трёхглазку. И моа ради них не клонируют. Её скелет, конечно, у нас и так посмотреть можно — в музеях есть, но это же совсем не то…

Не будет перед Путиным толпа татуированных с ног до головы маори в одних набедренных повязках и накидках из лыка и луба, размахивая боевыми дубинками, танцевать с дикими криками воинственный танец «хака», высовывая языки и корча рожи, словно дразнящие друг друга первоклашки. А ведь перед британской королевой они его танцевали! Как он теперь без этого обойдётся?! Не смогут политики наши родовые имения на тамошних островах заводить, чтобы летать туда на выходные. А так было удобно! Всего-то сутки прямого полёта от Москвы до Веллингтона, хотя в среднем — 36 часов. Очень удобно. Выспаться можно на славу, книжку толстую прочесть, типа «Саги о Форсайтах». Как теперь проживут наши мэтры и столпы?! Ну, в общем понятно. Таки шлехт. Де ганце катастрофа…