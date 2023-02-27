{ 27 февраля 2023 }

Karol G — молодая конкурентка Bad Bunny

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Знакомьтесь, Karol G — молодая конкурентка Bad Bunny

В прошлом году мы рассказывали, что Bad Bunny бьет все мыслимые и немыслимые рекорды на стриминговых платформах, подчеркивая важность и безумную популярность испаноязычной музыки. Вслед за ним своей статой уничтожает всех на своем пути Шакира: карьера 46-летней певицы сейчас переживает настоящий ренесанс.

Теперь у них «на хвосте» Karol G. Минутка статистики: ее совместный клип с Шакирой собрал за два дня больше 70 миллионов просмотров на YouTube (давно не было таких стремительных взлетов среди клипов), сейчас у нее больше 41 миллиона активных слушателей на Spotify (к середине марта их будет больше 50). Ее новый альбом «MAÑANA SERÁ BONITO» стал самой прослушиваемой испаноязычной премьерой, выпущенной женщиной на Spotify.

Тихое Место


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