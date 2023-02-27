Знакомьтесь, Karol G — молодая конкурентка Bad Bunny

В прошлом году мы рассказывали, что Bad Bunny бьет все мыслимые и немыслимые рекорды на стриминговых платформах, подчеркивая важность и безумную популярность испаноязычной музыки. Вслед за ним своей статой уничтожает всех на своем пути Шакира: карьера 46-летней певицы сейчас переживает настоящий ренесанс.

Теперь у них «на хвосте» Karol G. Минутка статистики: ее совместный клип с Шакирой собрал за два дня больше 70 миллионов просмотров на YouTube (давно не было таких стремительных взлетов среди клипов), сейчас у нее больше 41 миллиона активных слушателей на Spotify (к середине марта их будет больше 50). Ее новый альбом «MAÑANA SERÁ BONITO» стал самой прослушиваемой испаноязычной премьерой, выпущенной женщиной на Spotify.