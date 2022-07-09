{ 9 июля 2022 }

Не позволим Путину забрать Чехова!

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот во всю свою фамилию выступила против бойкота русской культуры. Правда, очень в духе своей партии (Рот из «Зеленых»), Клаудия даже вполне очевидную ситуацию увидела в странном ракурсе.

Фрау отважно пообещала «не дать Владимиру Путину забрать у немцев Чехова» и странным образом промолчала, не назвав происходящее спецоперацией по изъятию Россией у Запада своей культуры. Так и представляются огромные русские пушки, высасывающие Чехова, Толстого и Чайковского из европейских мозгов.

Проблема в другом. Судя по уровню риторики министра культуры, русская интеллектуальность и духовность у европейцев давно уже рассосалась сама. Ну и зачем Чехов людям, неспособным его понять? Посмотрит на них: «Грустно живете, господа!» произнесет и пойдет домой своим ходом.

НЕВМИНКУЛЬТ


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